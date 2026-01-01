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-10 %
Godox UB-002-84 фотозонт серебро/черный 84см

Godox UB-002-84 фотозонт серебро/черный 84см

Godox
Артикул: DAN-5730

Фотозонт Godox UB-002-84 серебро/черный, диаметр - 84 см.

Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола - 84 см.

Описание

Godox UB-002-84 фотозонт серебро/черный 84см

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