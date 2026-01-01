Godox UB-002-84 фотозонт серебро/черный 84см

Godox UB-008-84 - зонт на просвет, диаметр 84 см.
Фотозонт позволяет получить мягкий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотозонт Godox UB-002-84 серебро/черный, диаметр - 84 см.
Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде. Диаметр купола - 84 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Godox UB-008-84 - зонт на просвет, диаметр 84 см.
Фотозонт позволяет получить мягкий
Адаптер baby stud длиной 3.5 дюйма, с одной стороны: 5/8”, с другой стороны: внутренняя резьба 1/4”- 20”, для установки штифта на штатив или любое крепление с резьбой 1/4”- 20”.
Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.
Комплект Fotokvant CL-P50 Kit из 4 пластиковых зажимов 50 мм. Комплект из четырех универсальных зажимов Fotokvant CL-P50 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Fotokvant V-2108BG — готовая Т-образная система для установки пластикового, бумажного или светоотражающего фона размером 2×0,8 метра. Удобная мобильная конструкция (разборная стойка + перекладина) подходит для студийной и выездной съемки. В комплект уже входят 2 прищепки-клипсы для фиксации фона. Высота — 200 см, ширина перекладины — 80 см.