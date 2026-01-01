images
images
images
images
images
Fotokvant SBE-30160BW стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Bowens
Fotokvant SBE-30160BW стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Bowens
Fotokvant SBE-30160BW стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Bowens
Fotokvant SBE-30160BW стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Bowens
Fotokvant SBE-30160BW стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Bowens

Fotokvant SBE-30160BW стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Bowens

Fotokvant
Артикул: NVF-9155

Fotokvant SBE-30160BW – софтбокс размером 30х160 см специальной серии с более равномерным распределением освещения.

Байонет софтбокса Bowens. Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Вес - 0,7 кг.

Описание

Уникальная конструкция стрипбокса серии Evenly, разработанная совместно с экспертами проекта Hensel-Expert, позволяет получить максимально равномерное распределение вспышки по всей длине внешнего рассеивателя. Несмотря на большой размер (30x160 см) перепад освещенности на всей рабочей поверхности стрипбокса находится в пределах 0,1-0,4 ступени экспозиции (в зависимости от марки и модели осветителя), что значительно лучше показателей стандартных конструкций насадок аналогичных размеров (как правило, в пределах 1-2,5 ступени экспозиции).

Показатели перепада освещенности

Моноблок

Fotokvant Evenly 30160

Стандартный стрип 30x160

Hensel: Expert D, Integra, Expert

0.1 Ev

0.5 - 1.5 Ev

Profoto: D1, D2, B1

0.4 Ev

2 - 2.8 Ev

Bowens: Gemini, XMS

0.1 Ev

1 - 1.5 Ev

Elinchrom: D-Lite, BRX, ELC

0.1 Ev

1 - 1.5 Ev


Данная светоформирующая насадка позволяет получить равномерное освещение длинных предметов или людей в полный рост, а при использовании в паре, дает идеальный равномерно освещенный белый фон для ростовой каталожной и фэшн-съемки.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-30160. Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней), что будет полезно для съемки эффектных портретов на полностью открытой диафрагме.

Fotokvant SBE-30160BW по умолчанию поставляется с самым популярным байонетом Bowens, но через переходники может быть установлен на приборы с другими байонетами:

Глубина софтбокса - 45 см. 

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens - 1 шт.
  • Спицы - 4 шт.
  • Ткань отражающая - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant GRID18-10 соты 10 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-10 соты 10 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-10 соты 10 град. для стандартного рефлектора 18 см
Арт. NVF-8536
Fotokvant GRID18-10 соты 10 град. для стандартного рефлектора 18 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant GRID18-10 – соты 10 градусов для софрефлектора. 

Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр – 180 мм.  Диаметр ячейки – 2 мм.

1 490 ₽
В корзину
Grifon R-56 SW отражатель серебро/белый 56 см
Арт. NVF-7158
Grifon R-56 SW отражатель серебро/белый 56 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon R-56 SW – круглый двухсторонний отражатель. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Цвет поверхности серебро/белый. Диаметр диска, см – 56.

 

690 ₽
В корзину
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9119
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SB-80120BW – софтбокс размером 80х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 


4 480 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.