Fotokvant SBE-30160BW стрипбокс 30х160 см серии Evenly с адаптером Bowens

Описание

Уникальная конструкция стрипбокса серии Evenly, разработанная совместно с экспертами проекта Hensel-Expert, позволяет получить максимально равномерное распределение вспышки по всей длине внешнего рассеивателя. Несмотря на большой размер (30x160 см) перепад освещенности на всей рабочей поверхности стрипбокса находится в пределах 0,1-0,4 ступени экспозиции (в зависимости от марки и модели осветителя), что значительно лучше показателей стандартных конструкций насадок аналогичных размеров (как правило, в пределах 1-2,5 ступени экспозиции).

Показатели перепада освещенности

Моноблок Fotokvant Evenly 30160 Стандартный стрип 30x160 Hensel: Expert D, Integra, Expert 0.1 Ev 0.5 - 1.5 Ev Profoto: D1, D2, B1 0.4 Ev 2 - 2.8 Ev Bowens: Gemini, XMS 0.1 Ev 1 - 1.5 Ev Elinchrom: D-Lite, BRX, ELC 0.1 Ev 1 - 1.5 Ev





Данная светоформирующая насадка позволяет получить равномерное освещение длинных предметов или людей в полный рост, а при использовании в паре, дает идеальный равномерно освещенный белый фон для ростовой каталожной и фэшн-съемки.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-30160. Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней), что будет полезно для съемки эффектных портретов на полностью открытой диафрагме.

Fotokvant SBE-30160BW по умолчанию поставляется с самым популярным байонетом Bowens, но через переходники может быть установлен на приборы с другими байонетами:

Глубина софтбокса - 45 см.