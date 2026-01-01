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Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см
Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см
Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см

Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см

Grifon
Артикул: NVF-2318

Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.

Описание

Серебряный рефлектор с сотовой решеткой Grifon RF-18HC (18 см, байонет Bowens)

Grifon RF-18HC — это стандартный рефлектор с матовой серебряной отражающей поверхностью диаметром 18 см, который поставляется в комплекте с сотовой решеткой на 40 градусов. Это готовое решение для создания направленного, контролируемого света с четкими границами светового пятна, идеально подходящее для создания акцентов и работы с фоном.

Основные характеристики

  • Тип: Стандартный рефлектор с сотами.
  • Диаметр: 18 см (7 дюймов).
  • Байонет: Bowens (для студийных вспышек с соответствующим креплением).
  • Покрытие: Матовая серебряная отражающая поверхность.
  • Сотовый угол: 40 градусов.

Для чего используется

Этот комплект расширяет возможности стандартного рефлектора, обеспечивая жесткий, но контролируемый свет. Он идеально подходит для:

  • Акцентного освещения: Создания точечных бликов на волосах, лице или предметах.
  • Освещения фона: Формирования четких световых пятен на фоне с минимальной засветкой.
  • Работы в высококонтрастных схемах: Получения драматичного света с резкими переходами.
  • Креативной съемки: Создания графичных и фактурных световых рисунков.

Особенности конструкции

Матовая серебряная поверхность рефлектора создает более жесткий и направленный свет по сравнению с белым, а встроенная в комплект сотовая решетка с углом 40 градусов дополнительно ограничивает световой пучок, уменьшая рассеянный свет и делая границу светового пятна более четкой. Это позволяет точно контролировать, какой участок сцены будет освещен.

Комплектация

  • Рефлектор Grifon RF-18HC — 1 шт.
  • Сотовая решетка на 40 градусов — 1 шт.

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