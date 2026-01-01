Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см

Серебряный рефлектор с сотовой решеткой Grifon RF-18HC (18 см, байонет Bowens)
Grifon RF-18HC — это стандартный рефлектор с матовой серебряной отражающей поверхностью диаметром 18 см, который поставляется в комплекте с сотовой решеткой на 40 градусов. Это готовое решение для создания направленного, контролируемого света с четкими границами светового пятна, идеально подходящее для создания акцентов и работы с фоном.
Основные характеристики
- Тип: Стандартный рефлектор с сотами.
- Диаметр: 18 см (7 дюймов).
- Байонет: Bowens (для студийных вспышек с соответствующим креплением).
- Покрытие: Матовая серебряная отражающая поверхность.
- Сотовый угол: 40 градусов.
Для чего используется
Этот комплект расширяет возможности стандартного рефлектора, обеспечивая жесткий, но контролируемый свет. Он идеально подходит для:
- Акцентного освещения: Создания точечных бликов на волосах, лице или предметах.
- Освещения фона: Формирования четких световых пятен на фоне с минимальной засветкой.
- Работы в высококонтрастных схемах: Получения драматичного света с резкими переходами.
- Креативной съемки: Создания графичных и фактурных световых рисунков.
Особенности конструкции
Матовая серебряная поверхность рефлектора создает более жесткий и направленный свет по сравнению с белым, а встроенная в комплект сотовая решетка с углом 40 градусов дополнительно ограничивает световой пучок, уменьшая рассеянный свет и делая границу светового пятна более четкой. Это позволяет точно контролировать, какой участок сцены будет освещен.