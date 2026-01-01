Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см

Описание

Серебряный рефлектор с сотовой решеткой Grifon RF-18HC (18 см, байонет Bowens)

Grifon RF-18HC — это стандартный рефлектор с матовой серебряной отражающей поверхностью диаметром 18 см, который поставляется в комплекте с сотовой решеткой на 40 градусов. Это готовое решение для создания направленного, контролируемого света с четкими границами светового пятна, идеально подходящее для создания акцентов и работы с фоном.

Основные характеристики

Тип: Стандартный рефлектор с сотами.

Стандартный рефлектор с сотами. Диаметр: 18 см (7 дюймов).

18 см (7 дюймов). Байонет: Bowens (для студийных вспышек с соответствующим креплением).

Bowens (для студийных вспышек с соответствующим креплением). Покрытие: Матовая серебряная отражающая поверхность.

Матовая серебряная отражающая поверхность. Сотовый угол: 40 градусов.

Для чего используется

Этот комплект расширяет возможности стандартного рефлектора, обеспечивая жесткий, но контролируемый свет. Он идеально подходит для:

Акцентного освещения: Создания точечных бликов на волосах, лице или предметах.

Создания точечных бликов на волосах, лице или предметах. Освещения фона: Формирования четких световых пятен на фоне с минимальной засветкой.

Формирования четких световых пятен на фоне с минимальной засветкой. Работы в высококонтрастных схемах: Получения драматичного света с резкими переходами.

Получения драматичного света с резкими переходами. Креативной съемки: Создания графичных и фактурных световых рисунков.

Особенности конструкции

Матовая серебряная поверхность рефлектора создает более жесткий и направленный свет по сравнению с белым, а встроенная в комплект сотовая решетка с углом 40 градусов дополнительно ограничивает световой пучок, уменьшая рассеянный свет и делая границу светового пятна более четкой. Это позволяет точно контролировать, какой участок сцены будет освещен.