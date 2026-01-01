Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм

Fotokvant SB-30120HE - стрипбокс размером 30х120 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant AR-144-HE - переходное кольцо-адаптер Hensel 144 мм.
Предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Диаметр - 144 мм.
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Fotokvant SB-30120HE - стрипбокс размером 30х120 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Grifon SB-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку и LED-приборы для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,9 кг. Прибор и стойка приобретаются отдельно.
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Фон бумажный Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19, размер - 2,1x11 м, цвет - латте.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.
FST W-22 SET – колесики для стоек. Предназначены для легкого и удобного перемещения по студии стоек или журавлей с тяжелым или объемным оборудованием. Подходят для стоек с ножками диаметром 22 мм. Максимальная нагрузка, кг – 30. В комплекте 3 шт.
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Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций – из композитного пластика. Максимальная высота – 171,5 см.
Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.