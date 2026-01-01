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Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм
Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм
Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм
Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм

Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9153

Fotokvant AR-144-HE - переходное кольцо-адаптер Hensel 144 мм.

Предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Диаметр - 144 мм.

Описание

Fotokvant AR-144-HE кольцо-адаптер Hensel 144 мм

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