images
images
images
images
Fotokvant GRID-30160 соты для стрипбокса 30х160 см
Fotokvant GRID-30160 соты для стрипбокса 30х160 см
Fotokvant GRID-30160 соты для стрипбокса 30х160 см
Fotokvant GRID-30160 соты для стрипбокса 30х160 см

Fotokvant GRID-30160 соты для стрипбокса 30х160 см

Fotokvant
Артикул: NVF-9151

Fotokvant GRID-30160 - соты для софтбокса размером 30х160 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для стрипбокса Fotokvant SBE-30160BW.

Описание

Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде, что облегчает перевозку и хранение.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Savage (76-12) Mocha фон бумажный 2,7x11м бежевый мокко
Savage (76-12) Mocha фон бумажный 2,7x11м бежевый мокко
Savage (76-12) Mocha фон бумажный 2,7x11м бежевый мокко
Арт. NVF-9543
Savage (76-12) Mocha фон бумажный 2,7x11м бежевый мокко
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (76-12) WIDETONE MOCHA известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
Fotokvant SR-550W-PF софтрефлектор универсальный белый 55 см c адаптером Profoto
Fotokvant SR-550W-PF софтрефлектор универсальный белый 55 см c адаптером Profoto
Арт. DAN-2491
Fotokvant SR-550W-PF софтрефлектор универсальный белый 55 см c адаптером Profoto
Наличие
в наличии 4-10 шт

Софтрефлектор универсальный белый Fotokvant SR-550W-PF, диаметром 55 см c адаптером Profoto.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см с адаптером Profoto. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Profoto.

10 430 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Арт. NVF-9149
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant GRID-80120 - соты для софтбокса размером 80х120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-80120BW.


2 310 ₽
В корзину

Видео

Фотолетописец постсоветского андеграунда и талантливый портретист Сергей Борисов
Фотолетописец постсоветского андеграунда и талантливый портретист Сергей Борисов
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотоконкурс Мои натюрморты
Вилли Рони
Вилли Рони
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.