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Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens

Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens

Fotokvant
Артикул: NVF-9119

Fotokvant SB-80120BW – софтбокс размером 80х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 


Описание

Размер 80х120 см - средний размер софтбокса, часто используется для заливающего света или имитации света от большого окна. Предназначен для студий любых размеров и маленьких, и больших.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-80120. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Софтбокс по умолчанию поставляется  с самым популярным байонетом Bowens, но через переходники может быть установлен на приборы с другими байонетами:

Глубина софтбокса - 45 см. 

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens - 1 шт.
  • Спицы - 4 шт.
  • Ткань отражающая - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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