Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens

Описание

Размер 80х120 см - средний размер софтбокса, часто используется для заливающего света или имитации света от большого окна. Предназначен для студий любых размеров и маленьких, и больших.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-80120. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Софтбокс по умолчанию поставляется с самым популярным байонетом Bowens, но через переходники может быть установлен на приборы с другими байонетами:

Глубина софтбокса - 45 см.