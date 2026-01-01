Fotokvant SB-80120BW софтбокс 80х120 см с адаптером Bowens

Размер 80х120 см - средний размер софтбокса, часто используется для заливающего света или имитации света от большого окна. Предназначен для студий любых размеров и маленьких, и больших.
Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-80120. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).
Софтбокс по умолчанию поставляется с самым популярным байонетом Bowens, но через переходники может быть установлен на приборы с другими байонетами:
- Fotokvant AR-144-EL - на Elinchrom
- Fotokvant AR-144-HE - на Hensel
- Fotokvant AR-144-PF - на Profoto
Глубина софтбокса - 45 см.