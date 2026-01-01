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-10 %
Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW октабокс
Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW октабокс
Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW октабокс
Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW октабокс
Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW октабокс
Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW октабокс
Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW октабокс

Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW октабокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8862

Октобокс FEA-OBII 9 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.

Описание

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-OBII BW могут использоваться в студии и на улице. Октобоксы формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, форма сформированного светового пятна близка к круглой форме. Диаметр софтбокса 90см. Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и восьми стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

  • Характеристики:
  • Диаметр - 90 см
  • Глубина - 40 см
  • Байонет - Bowens (сменное кольцо)
  • Крепежный диаметр кольца - Ø142 мм
  • Материал байонетного кольца алюминиевый сплав
  • Материал спиц - сталь
  • Размер комплекта в чехле - 620х250х60 мм
  • Вес комплекта в чехле - 1.1 кг

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW
  • Байонетное кольцо
  • Внутренний тканевый диффузор
  • Внешний тканевый диффузор
  • Спицы – 8 шт
  • Чехол
  • Руководство по эксплуатации

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