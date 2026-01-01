Falcon Eyes FEA-OBII 9 BW октабокс

Арт. DAN-7781

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Godox TL30-K2 Kit – комплект для создания различных световых сцен, состоит из двух светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединитель осветителей и зажимы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фото- и видеосъемки.