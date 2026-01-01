KUPO KS-044 9'' Baby Wall Plate крепёжная панель

Крепёжная панель KUPO KS-044 9'' Baby Wall Plate
KUPO KS-044 — это профессиональное крепление для студийного оборудования, представляющее собой стальную панель с приваренным студийным пальцем (штифтом) диаметром 5/8 дюйма и длиной 9 дюймов (примерно 22,8 см). Оно предназначено для надежной фиксации света, флагов, отражателей и других аксессуаров в местах, где установка полноценной стойки невозможна или неудобна.
Основные характеристики
- Тип: Крепежная панель (стеновая пластина) со студийным пальцем.
- Размер панели: 9 × 5 см.
- Штифт: Прямой студийный палец 5/8" (16 мм), длина 9".
- Крепление: 8 отверстий для гвоздей или винтов.
- Материал: Сталь.
Где и как используется
Эта крепежная панель дает возможность закрепить осветительное и другое оборудование в самых разных местах:
- На стене или потолке: Для подвешивания света или фонов, экономя место в студии.
- На подставках "apple box": Для создания нестандартных точек крепления.
- В труднодоступных местах: Там, где невозможно установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.
- Крепление наоборот: На стойку через муфту закрепить палец, а на площадку закрепить нестандартное оборудование - фанеру, столик или другое оборудование с плоской поверхностью.
Особенности конструкции
Панель имеет 8 крепежных отверстий, что обеспечивает надежное и прочное крепление к поверхности. Студийный палец длиной 9" позволяет удобно позиционировать оборудование, а стандартный диаметр 5/8" делает его совместимым с широким спектром грип-голов, держателей и других аксессуаров.