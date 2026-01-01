images
images
KUPO KS-044 9'' Baby Wall Plate крепёжная панель
KUPO KS-044 9'' Baby Wall Plate крепёжная панель

KUPO KS-044 9'' Baby Wall Plate крепёжная панель

Kupo
Артикул: OLE-1526

KUPO KS-044 9'' Baby Wall Plate крепёжная панель с пальцем 23 см. Крепёжная панель 9 см X 5 см с приваренным прямым студийным пальцем 5/8'' длиной 9" . 8 крепёжных отверстий предусмотрены для гвоздей или винтов, что даёт возможность закреплять стеновое крепление где угодно. Можно использовать на стене, потолке или на подставках «apple box» - там, где непросто установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.

Описание

Крепёжная панель KUPO KS-044 9'' Baby Wall Plate

KUPO KS-044 — это профессиональное крепление для студийного оборудования, представляющее собой стальную панель с приваренным студийным пальцем (штифтом) диаметром 5/8 дюйма и длиной 9 дюймов (примерно 22,8 см). Оно предназначено для надежной фиксации света, флагов, отражателей и других аксессуаров в местах, где установка полноценной стойки невозможна или неудобна.

Основные характеристики

  • Тип: Крепежная панель (стеновая пластина) со студийным пальцем.
  • Размер панели: 9 × 5 см.
  • Штифт: Прямой студийный палец 5/8" (16 мм), длина 9".
  • Крепление: 8 отверстий для гвоздей или винтов.
  • Материал: Сталь.

Где и как используется

Эта крепежная панель дает возможность закрепить осветительное и другое оборудование в самых разных местах:

  • На стене или потолке: Для подвешивания света или фонов, экономя место в студии.
  • На подставках "apple box": Для создания нестандартных точек крепления.
  • В труднодоступных местах: Там, где невозможно установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.
  • Крепление наоборот: На стойку через муфту закрепить палец, а на площадку закрепить нестандартное оборудование - фанеру, столик или другое оборудование с плоской поверхностью.

Особенности конструкции

Панель имеет 8 крепежных отверстий, что обеспечивает надежное и прочное крепление к поверхности. Студийный палец длиной 9" позволяет удобно позиционировать оборудование, а стандартный диаметр 5/8" делает его совместимым с широким спектром грип-голов, держателей и других аксессуаров.

Комплектация

  • Крепежная панель KUPO KS-044 — 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RMU-7 Selens металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Fotokvant RMU-7 Selens металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Fotokvant RMU-7 Selens металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Арт. DAN-9438
Fotokvant RMU-7 Selens металлическая поворотная муфта для журавля и флагов
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RMU-7 Selens металлическая поворотная муфта для журавля и флагов.

Зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер - 16 мм). Благодаря применению в конструкции рифленых шайб исключается возможность проворачивания муфты в зажатом состоянии. Диаметры крепежных отверстий - 15, 11, 7, 3 мм. Цвет - серебро. Вес - 700 гр.

2 610 ₽
В корзину
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Арт. VBR-500
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.

1 160 ₽
В корзину
-17 %
Fotokvant LSW-1300 настенный держатель 74-130 см
Fotokvant LSW-1300 настенный держатель 74-130 см
Fotokvant LSW-1300 настенный держатель 74-130 см
Арт. DAN-8427
Fotokvant LSW-1300 настенный держатель 74-130 см
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 11 ч

Fotokvant LSW-1300 настенный держатель - предназначен для установки осветительного оборудования на стену, имеет установочный адаптер 5/8 дюйма с винтами 1/4 и 3/8 дюйма с возможностью установки адаптера под углом 90 градусов.

Максимальная дальность выноса осветителя или другого оборудования от стены - 130 см.

-16.56 %4 770 ₽
3 980 ₽
В корзину
Raylab 007 Yellow фон бумажный 2.72x11 м желтый
Арт. DAN-7571
Raylab 007 Yellow фон бумажный 2.72x11 м желтый
Наличие
более 10 шт

Фон бумажный Raylab 007 Yellow фон бумажный 2.72x11 м желтый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 190 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Арт. MTG-1661
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-14 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Арт. MTG-1693
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый. Это один из самых востребованных цветов для съемки детей и цветочных композиций.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-50 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину

Видео

Урок 2 из цикла видеоуроков про фотографию. Фотографический язык. Фактурные поверхности
Урок 2 из цикла видеоуроков про фотографию. Фотографический язык. Фактурные поверхности
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Почему нужно готовиться заранее к видеосъемке. 5 поводов
Почему нужно готовиться заранее к видеосъемке. 5 поводов
Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.