KUPO KS-044 9'' Baby Wall Plate крепёжная панель

Описание

Крепёжная панель KUPO KS-044 9'' Baby Wall Plate

KUPO KS-044 — это профессиональное крепление для студийного оборудования, представляющее собой стальную панель с приваренным студийным пальцем (штифтом) диаметром 5/8 дюйма и длиной 9 дюймов (примерно 22,8 см). Оно предназначено для надежной фиксации света, флагов, отражателей и других аксессуаров в местах, где установка полноценной стойки невозможна или неудобна.

Основные характеристики

Тип: Крепежная панель (стеновая пластина) со студийным пальцем.

Крепежная панель (стеновая пластина) со студийным пальцем. Размер панели: 9 × 5 см.

9 × 5 см. Штифт: Прямой студийный палец 5/8" (16 мм), длина 9".

Прямой студийный палец 5/8" (16 мм), длина 9". Крепление: 8 отверстий для гвоздей или винтов.

8 отверстий для гвоздей или винтов. Материал: Сталь.

Где и как используется

Эта крепежная панель дает возможность закрепить осветительное и другое оборудование в самых разных местах:

На стене или потолке: Для подвешивания света или фонов, экономя место в студии.

Для подвешивания света или фонов, экономя место в студии. На подставках "apple box": Для создания нестандартных точек крепления.

Для создания нестандартных точек крепления. В труднодоступных местах: Там, где невозможно установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.

Там, где невозможно установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль. Крепление наоборот: На стойку через муфту закрепить палец, а на площадку закрепить нестандартное оборудование - фанеру, столик или другое оборудование с плоской поверхностью.

Особенности конструкции

Панель имеет 8 крепежных отверстий, что обеспечивает надежное и прочное крепление к поверхности. Студийный палец длиной 9" позволяет удобно позиционировать оборудование, а стандартный диаметр 5/8" делает его совместимым с широким спектром грип-голов, держателей и других аксессуаров.