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Falcon Eyes FEA-SBII 30120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30120 BW софтбокс

Falcon Eyes FEA-SBII 30120 BW софтбокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8861

Софтбокс FEA-SBII 30120 BW – новый световой прямоугольный модификатор Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Софтбокс-стрипбокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.

Описание

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Стрипбоксы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, в том числе ростовых портретов и крупных предметов. Размер софтбокса 30х120см.

Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Характеристики:

  • Размеры - 30х120 см
  • Глубина - 37 см
  • Байонет - Bowens (сменное кольцо)
  • Крепежный диаметр кольца - Ø142 мм
  • Материал байонетного кольца алюминиевый сплав
  • Материал спиц - сталь
  • Размер комплекта в чехле - 700х250х60 мм
  • Вес комплекта в чехле - 1.0 кг

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes FEA-SBII 30120 BW
  • Байонетное кольцо
  • Внутренний тканевый диффузор
  • Внешний тканевый диффузор
  • Спицы – 4 шт
  • Чехол
  • Руководство по эксплуатации

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