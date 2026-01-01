Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K с сумкой

Благодаря высокому CRI (≥ 96) этот осветитель сохраняет цвета объектов максимально реалистичными.
Байонетное крепление, совместимое с Bowens-S позволяет использовать с прибором широкий диапазон светоформирующих насадок.
Отлично подойдёт профессиональных видео обзоров, предметной и портретной съёмки.
Характеристики:
- Мощность - 100 Вт
- Регулировка мощности - 10-100%
- Цветовая температура - 3200-6500± 200K
- CRI ≥ - 95
- TLCI ≥ - 95
- Входящее напряжение - AC90-240V 50-60Hz
- Срок службы LED - до 50 000 часов
- Световой поток - 10 000 Лм
- Вес - 3,4 кг