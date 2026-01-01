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Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K с сумкой
Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K с сумкой
Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K с сумкой
Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K с сумкой
Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K с сумкой
Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K с сумкой

Raylab RL-100 Sunlight осветитель светодиодный 3200-6500K с сумкой

Raylab
Артикул: DAN-7649

Raylab RL-100 - светодиодный осветитель для студийной съёмки мощностью 100W. Возможность изменять цветовую температуру 3200-6500K и мощность 10-100% делают его одним из самых востребованных приборов в студии.

В комплекте сумка для хранения и переноски. 


Описание

Благодаря высокому CRI (≥ 96) этот осветитель сохраняет цвета объектов максимально реалистичными.

Байонетное крепление, совместимое с Bowens-S позволяет использовать с прибором широкий диапазон светоформирующих насадок.

Отлично подойдёт профессиональных видео обзоров, предметной и портретной съёмки.

Характеристики:

  • Мощность - 100 Вт
  • Регулировка мощности - 10-100%
  • Цветовая температура - 3200-6500± 200K
  • CRI ≥ - 95
  • TLCI ≥ - 95
  • Входящее напряжение - AC90-240V 50-60Hz
  • Срок службы LED - до 50 000 часов
  • Световой поток - 10 000 Лм
  • Вес - 3,4 кг


Комплектация

  • Прибор
  • Сумка

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