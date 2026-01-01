Grifon DMR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора

Арт. DAN-8855

до конца распродажи 6 дн, 22 ч

Октобокс FEA-OBII 12 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.