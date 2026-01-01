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Grifon DMR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора

Grifon DMR-16 дополнительный приемник для радиосинхронизатора

Grifon
Артикул: NVF-8721

Grifon DMR-16 – дополнительный приемник для радиосинхронизатора.

Приемник со вспышкой соединяется через штекер, предназначен для приема радиосигнала от передатчика DM-04. Питание от сети 100-240V, 50/60Hz.

Описание

  • Приемник Grifon DMR-16
  • Переходник 6,3 - 3,5

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