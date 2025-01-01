Falcon Eyes W-48 груз противовес

Арт. NVF-640

Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.

Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.