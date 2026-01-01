Fotokvant SN-14 переходное кольцо Elinchrom-Bowens для установки рефлекторов Elinchrom на Bowens

Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant SN-14 – адаптер для установки насадок и софтбоксов с байонетом Elinchrom на осветители с посадкой Bowens.
(SN-14)
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Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".
Быстроскладной софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW.
Быстроскладной софтбокс (квадробокс) зонтичного типа для использования с источниками импульсного и постоянного света. Размер - 60х90 см. Спицы стальные, байонет - Bowens (сменный). В комплекте два диффузора и чехол.
Fotokvant SB-6090BW – быстрораскладной софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) специальной конструкции, позволяющей собрать и разобрать его одним движением. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Устройство для спецэффекта "дым" Falcon Eyes F-1200R. При его помощи есть возможность получить наиболее реалистичные образы тумана на фотографиях. Корпус выполнен в металле, управление прибором осуществляется за счет ДУ.
Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4". Оснащен удобным винтом-зажимом. Предназначен для крепления вспышки, накамерных микрофонов и прочего на штативы, стойки, риг-системыэ