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Fotokvant SN-14 переходное кольцо Elinchrom-Bowens для установки рефлекторов Elinchrom на Bowens
Fotokvant SN-14 переходное кольцо Elinchrom-Bowens для установки рефлекторов Elinchrom на Bowens
Fotokvant SN-14 переходное кольцо Elinchrom-Bowens для установки рефлекторов Elinchrom на Bowens
Fotokvant SN-14 переходное кольцо Elinchrom-Bowens для установки рефлекторов Elinchrom на Bowens

Fotokvant SN-14 переходное кольцо Elinchrom-Bowens для установки рефлекторов Elinchrom на Bowens

Fotokvant
Артикул: NVF-1639

Fotokvant SN-14 – адаптер для установки насадок и софтбоксов с байонетом Elinchrom на осветители с посадкой Bowens.

Описание

Fotokvant SN-14 переходное кольцо Elinchrom-Bowens для установки рефлекторов Elinchrom на Bowens

Комплектация

(SN-14)

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