Falcon Eyes F-1200R генератор тумана

Генератор увеличивает творческие возможности фотографа в фотостудии и помогает реализовать все художественные фантазии, связанные с созданием дымовых завес.
Технические характеристики:
- мощность нагревателя - 1200 Вт
- время разогрева - 5-8 мин
- область покрытия - 300 куб. м/мин
- питание - 220 В, 50/60 Гц
- дальность действия беспроводного пульта - до 60 м
- материал корпуса - металл
- размер генератора, мм - 465х255х195
- размер упаковки, мм - 520х325х260
- вес генератора, кг - 5
- вес с упаковкой, кг - 6,9
- равномерное распределение дыма
- отсутствие запаха гари
- низкий уровень шума и воздействия на окружающую среду
- пластиковая канистра гарантирует отсутствие утечек жидкости при транспортировке
- низкое потребление жидкости
- компактный размер