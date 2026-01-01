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Falcon Eyes F-1200R генератор тумана

Falcon Eyes F-1200R генератор тумана

Falcon Eyes
Артикул: NVF-739

Устройство для спецэффекта "дым" Falcon Eyes F-1200R. При его помощи есть возможность получить наиболее реалистичные образы тумана на фотографиях. Корпус выполнен в металле, управление прибором осуществляется за счет ДУ. 

Описание

Генератор увеличивает творческие возможности фотографа в фотостудии и помогает реализовать все художественные фантазии, связанные с созданием дымовых завес.

Технические характеристики:

  • мощность нагревателя - 1200 Вт
  • время разогрева - 5-8 мин
  • область покрытия - 300 куб. м/мин
  • питание - 220 В, 50/60 Гц
  • дальность действия беспроводного пульта - до 60 м
  • материал корпуса - металл
  • размер генератора, мм - 465х255х195
  • размер упаковки, мм - 520х325х260
  • вес генератора, кг - 5
  • вес с упаковкой, кг - 6,9
  • равномерное распределение дыма
  • отсутствие запаха гари
  • низкий уровень шума и воздействия на окружающую среду
  • пластиковая канистра гарантирует отсутствие утечек жидкости при транспортировке
  • низкое потребление жидкости
  • компактный размер

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