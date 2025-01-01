Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм

Kupo Junior to Baby Adapter – втулочный адаптер-переходник диаметром 16–28 мм. Используется для стоек Junior и WindUp.
Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three набор из трех больших колес с тормозом на студийные стойки, с сечением ножек 25х25 мм. Диаметр колес 100 мм.
Характеристики:
Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 209 3ND.
Понижает экспозицию на 1 ступень.
Коэффициент пропускания - 51,2%
Коэффициент поглощения - 0,29
Цена указана за один погонный метр.
Kupo 546M K stand-Junior boom stand - стойка-журавль из хромированной стали.
Стойка имеет 3 колена и 4 секции. Диаметр секций - 45, 40, 35 и 30 мм. Материал - хромированная сталь.
Manfrotto FF3226 комплект кареток с держателем кабеля для подвесной системы Manfrotto.
Каретки оснащены колесами для плавного перемещения по рельсам подвесной системы. В комплекте 5 кареток.
Мешок-противовес на 6 кг Kupo KSF-15 15LB 6kg Shot Bag.
Сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном с водоотталкивающим полипропиленовым покрытием.
Кабель TetherPro USB-C - USB 3.0 Male B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.
USB-C - это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
