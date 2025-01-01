images
images
Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм
Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм

Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм

Kupo
Артикул: NVF-5551

Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three набор из трех больших колес с тормозом на студийные стойки, с сечением ножек 25х25 мм. Диаметр колес 100 мм.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые стойки: 300M/310M/542M/542MB/543M/543MB/546M/600MR/610MR
  • Диаметр 100 мм
  • Размер ножки для монтажа: 25,4х25,4 мм
  • Тормоз - есть
  • Комплект - 3 шт
  • Вес 3 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo KS200 Junior to Baby Adapter переходник
Арт. OLE-0671
Kupo KS200 Junior to Baby Adapter переходник
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo Junior to Baby Adapter – втулочный адаптер-переходник диаметром 16–28 мм. Используется для стоек Junior и WindUp.

2 280 ₽
В корзину
Хит
Chris James 209 ND3 фолиевый фильтр нейтрально серый
Арт. FTR-1486
Chris James 209 ND3 фолиевый фильтр нейтрально серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 209 3ND.
Понижает экспозицию на 1 ступень.
Коэффициент пропускания - 51,2%
Коэффициент поглощения - 0,29
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Kupo 546M K stand-Junior boom stand стойка-журавль
Арт. NVF-9453
Kupo 546M K stand-Junior boom stand стойка-журавль
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo 546M K stand-Junior boom stand - стойка-журавль из хромированной стали.

Стойка имеет 3 колена и 4 секции. Диаметр секций - 45, 40, 35 и 30 мм. Материал - хромированная сталь.


43 240 ₽
В корзину
Manfrotto FF3226 набор из 5 кабельных кареток без подшипников цвет черный
Арт. DAN-1956
Manfrotto FF3226 набор из 5 кабельных кареток без подшипников цвет черный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto FF3226 комплект кареток с держателем кабеля для подвесной системы Manfrotto.

Каретки оснащены колесами для плавного перемещения по рельсам подвесной системы. В комплекте 5 кареток.

4 590 ₽
В корзину
Kupo KSF-15 15LB 6kg Shot Bag мешок-противовес 6 кг
Арт. DAN-3091
Kupo KSF-15 15LB 6kg Shot Bag мешок-противовес 6 кг
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Мешок-противовес на 6 кг Kupo KSF-15 15LB 6kg Shot Bag.

Сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном с водоотталкивающим полипропиленовым покрытием.

7 030 ₽
В корзину
Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель
Арт. MTG-0170
Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Кабель TetherPro USB-C - USB 3.0 Male B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C - это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

5 140 ₽
В корзину

Видео

Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Законы освещения. Урок седьмой - разделение
Законы освещения. Урок седьмой - разделение
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера