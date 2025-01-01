Kupo KC100S DIA/100 mm Caster w/square adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 100 мм

Арт. MTG-0170

Москва: в наличии 1-3 шт Центральный склад: более 10 шт

Кабель TetherPro USB-C - USB 3.0 Male B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C - это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

