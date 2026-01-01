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Sintez Disco Fog BUBBLE жидкость 5 л для генераторов мыльных пузырей

Sintez Disco Fog BUBBLE жидкость 5 л для генераторов мыльных пузырей

Sintez
Артикул: NVF-6904

Sintez Disco Fog BUBBLE – жидкость для создания потока радужных мыльных пузырей. Наилучший выбор для шоу-программ, концертов и детских праздников. Без глицерина!

Описание

Жидкость для генераторов мыльных пузырей Sintez Disco Fog BUBBLE (5 л)

Sintez Disco Fog BUBBLE — это специальная жидкость для создания большого количества радужных мыльных пузырей с помощью генераторов пузырей (Bubble-машин). Она идеально подходит для шоу-программ, концертов, детских праздников, фотосессий и видеосъемок, где требуется создать атмосферу веселья и сказки.

Жидкость произведена на водной основе, не содержит глицерина и безопасна для использования. Она сертифицирована и соответствует санитарным нормам.

Основные характеристики

  • Тип: Жидкость для генераторов мыльных пузырей.
  • Состав: На водной основе, без глицерина.
  • Объем: 5 литров (пластиковая канистра).
  • Совместимость: Подходит для всех марок Bubble-машин.
  • Безопасность: Сертифицирована, соответствует санитарным нормам.

Для чего используется

  • Шоу-программы и концерты: Для создания потока ярких пузырей в рамках светового шоу.
  • Детские праздники: Для веселых игр и создания радостной атмосферы.
  • Фото- и видеосъемка: Для добавления динамичных и сказочных визуальных эффектов в кадр.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +15°C до +30°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Меры предосторожности

Не использовать в пищу! При попадании в глаза промыть обильным количеством воды. При необходимости проконсультироваться с врачом.

Комплектация

  • Жидкость Sintez Disco Fog BUBBLE (5 л) — 1 шт.

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