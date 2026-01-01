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Fotokvant AR-144-BW кольцо-адаптер для Bowens 144 мм
Fotokvant AR-144-BW кольцо-адаптер для Bowens 144 мм
Fotokvant AR-144-BW кольцо-адаптер для Bowens 144 мм

Fotokvant AR-144-BW кольцо-адаптер для Bowens 144 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-1066

Fotokvant AR-144-BW - кольцо-адаптер для Bowens 144 мм.

Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Bowens.

Посадочный диаметр - 144 мм.

Описание

Fotokvant AR-144-BW кольцо-адаптер для Bowens 144 мм

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