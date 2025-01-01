images
Falcon Eyes R-175 BW стандартный рефлектор с байонетом Bowens

Falcon Eyes
Артикул: VBR-334

Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.

Байонет Bowens.

