Fotokvant GMW-02-58 Gobo mask маска гобо 58 мм жалюзи

Арт. MTG-0636

Benro T891+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона.

Универсальный комплект для фото- и видеосъемки на смартфон, фото и видеокамеру с помощью которого вы сможете значительно улучшить качество фотографий и видеороликов.

Идеальный выбор для всех, кто снимает креативный контент. Его по достоинству оценят фотографы, видеографы, блогеры и просто любители снимать потрясающие сюжеты.

Компактный и легкий, разработан специально для путешествующих фотографов.

Состав комплекта: штатив Benro T891 и держатель для смартфона Benro MH2N