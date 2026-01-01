Fotokvant GMW-02-58 Gobo mask маска гобо 58 мм жалюзи

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах.
Godox SA-11T — набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры при съемке различных объектов. Размеры фильтра 78×78 мм. В набор включены 32 фильтра: по 2 фильтра 16 цветов. Фильтры SA-11T предназначены для использования с фокусируемым светодиодным осветителем Godox S30.