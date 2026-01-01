Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P

Проекционная насадка Godox SA-P используется для формирования светового потока необходимого размера, а также для использования различных модификаторов света при создании фантазийных световых и цветовых спецэффектов. Например, при совместном использовании с набором цветных фильтров Godox SA-11C и набором масок GOBO Godox SA-09 возможна проекция цветного светового пятна на фон или объект съемки.
Используйте модификаторы адаптером Godox SA-17 для любых других светодиодными осветителями с байонетом Bowens:
- Проекционная насадка SA-P с линзой 85 мм SA-01
- Широкоугольная линза 60 мм SA-02,
- Линза телефото 150 мм SA-03)
- Набор сетчатых масок SA-05
- Ирисовая диафрагма SA-06
- Заслонка отсекающая SA-07
- Набор масок GOBO SA-09 с держателем масок GOBO SA-10 и т.д.
Характеристики
- Совместимость- проекционная насадка SA-P
- Адаптер Bowens
- Материал- металл
Комплектация:
- Адаптер Godox SA-17 Bowens для SA-P
- Гарантийный талон