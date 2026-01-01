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-10 %
Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P
Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P
Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P
Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P
Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P

Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P

Godox
Артикул: DAN-8711

Адаптер Godox SA-17 Bowens для установки проекционной насадки SA-P осветителей Godox S60 и Godox S30 на светодиодные источники постоянного света с байонетом Bowens.

Описание

Проекционная насадка Godox SA-P используется для формирования светового потока необходимого размера, а также для использования различных модификаторов света при создании фантазийных световых и цветовых спецэффектов. Например, при совместном использовании с набором цветных фильтров Godox SA-11C и набором масок GOBO Godox SA-09 возможна проекция цветного светового пятна на фон или объект съемки.
Используйте модификаторы адаптером Godox SA-17 для любых других светодиодными осветителями с байонетом Bowens:

  • Проекционная насадка SA-P с линзой 85 мм SA-01
  • Широкоугольная линза 60 мм SA-02,
  • Линза телефото 150 мм SA-03)
  • Набор сетчатых масок SA-05
  • Ирисовая диафрагма SA-06
  • Заслонка отсекающая SA-07
  • Набор масок GOBO SA-09 с держателем масок GOBO SA-10 и т.д.

Характеристики

  • Совместимость- проекционная насадка SA-P
  • Адаптер Bowens
  • Материал- металл

Комплектация:

  • Адаптер Godox SA-17 Bowens для SA-P
  • Гарантийный талон


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