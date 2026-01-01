Godox SA-17 Bowens адаптер для SA-P

Описание

Проекционная насадка Godox SA-P используется для формирования светового потока необходимого размера, а также для использования различных модификаторов света при создании фантазийных световых и цветовых спецэффектов. Например, при совместном использовании с набором цветных фильтров Godox SA-11C и набором масок GOBO Godox SA-09 возможна проекция цветного светового пятна на фон или объект съемки.

Используйте модификаторы адаптером Godox SA-17 для любых других светодиодными осветителями с байонетом Bowens:

Проекционная насадка SA-P с линзой 85 мм SA-01



Широкоугольная линза 60 мм SA-02,



Линза телефото 150 мм SA-03)



Набор сетчатых масок SA-05



Ирисовая диафрагма SA-06



Заслонка отсекающая SA-07



Набор масок GOBO SA-09 с держателем масок GOBO SA-10 и т.д.

Характеристики

Совместимость- проекционная насадка SA-P



Адаптер Bowens



Материал- металл

Комплектация:



Адаптер Godox SA-17 Bowens для SA-P

Гарантийный талон



