Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см

Описание

Fotokvant Color Kit (3245) – набор цветных гелевых фильтров 30×30 см

Fotokvant Color Kit (3245) (артикул NVF-3245) – это комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при фото- и видеосъёмке. В набор входят все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный оттенок и реализовать любую творческую задачу. Цвета фильтров соответствуют цветовой нумерации Lee, что упрощает выбор и замену.

Каждый фильтр имеет размер 30×30 см и толщину 0.18 мм. В комплекте представлены 6 цветов по 2 листа каждого – всего 12 фильтров в наборе. Материал устойчив к нагреву и подходит для использования с импульсными и постоянными источниками света.

Назначение и применение

Шторки: в первую очередь данный размер фильтров предназначен для использования с рефлекторами и шторками

в первую очередь данный размер фильтров предназначен для использования с рефлекторами и шторками Цветные эффекты: для создания креативного, цветного освещения в студии и на выезде.

для создания креативного, цветного освещения в студии и на выезде. Коррекция света: для изменения цветовой температуры источников света.

для изменения цветовой температуры источников света. Студийная съёмка: для работы с импульсными и постоянными осветителями.

для работы с импульсными и постоянными осветителями. Видеосъёмка и театральное освещение: для создания атмосферных световых решений.

Состав комплекта

Всего в наборе: 12 фильтров (6 цветов × 2 шт.) размером 30х30 см.

Ключевые особенности

6 цветов в наборе: базовые цвета для широкого спектра задач.

базовые цвета для широкого спектра задач. Размер 30×30 см: универсальный размер для большинства осветителей.

универсальный размер для большинства осветителей. Толщина 0.18 мм: гибкий, но прочный материал.

гибкий, но прочный материал. Цвета соответствуют Lee: упрощает замену и совместимость.

упрощает замену и совместимость. По 2 листа каждого цвета: запас на случай повреждения или использования в нескольких приборах.

запас на случай повреждения или использования в нескольких приборах. Термостойкость: подходит для работы с горячими источниками света до 350 град.Цельсия.

Технические характеристики

Тип: набор гелевых фильтров

набор гелевых фильтров Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: Color Kit (3245)

Color Kit (3245) Размер фильтра: 30 × 30 см

30 × 30 см Толщина: 0.18 мм

0.18 мм Количество цветов: 6

6 Количество листов: 12 (по 2 каждого цвета)

12 (по 2 каждого цвета) Цветовая нумерация: соответствует Lee

соответствует Lee Применение: студийная, выездная съёмка, видео, театр

Как использовать фильтры

Выбор фильтра: выберите нужный цвет в соответствии с задачей. Крепление: закрепите фильтр перед источником света с помощью зажимов, клипс или рамки для фильтров. Позиционирование: разместите фильтр на пути светового потока. Комбинирование: при необходимости используйте несколько фильтров для получения сложных оттенков.

Преимущества использования

Творческая свобода: широкий выбор цветов для реализации любых идей.

широкий выбор цветов для реализации любых идей. Универсальность: подходит для различных типов осветителей.

подходит для различных типов осветителей. Экономичность: по 2 листа каждого цвета – запас на случай повреждения.

по 2 листа каждого цвета – запас на случай повреждения. Простота использования: легко крепятся и снимаются.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение