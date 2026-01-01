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Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см

Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см

Fotokvant
Артикул: NVF-3245

Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.

Описание

Fotokvant Color Kit (3245) – набор цветных гелевых фильтров 30×30 см

Fotokvant Color Kit (3245) (артикул NVF-3245) – это комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при фото- и видеосъёмке. В набор входят все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный оттенок и реализовать любую творческую задачу. Цвета фильтров соответствуют цветовой нумерации Lee, что упрощает выбор и замену.

Каждый фильтр имеет размер 30×30 см и толщину 0.18 мм. В комплекте представлены 6 цветов по 2 листа каждого – всего 12 фильтров в наборе. Материал устойчив к нагреву и подходит для использования с импульсными и постоянными источниками света.

Назначение и применение

  • Шторки: в первую очередь данный размер фильтров предназначен для использования с рефлекторами и шторками
  • Цветные эффекты: для создания креативного, цветного освещения в студии и на выезде.
  • Коррекция света: для изменения цветовой температуры источников света.
  • Студийная съёмка: для работы с импульсными и постоянными осветителями.
  • Видеосъёмка и театральное освещение: для создания атмосферных световых решений.

Состав комплекта

Всего в наборе: 12 фильтров (6 цветов × 2 шт.) размером 30х30 см.

Ключевые особенности

  • 6 цветов в наборе: базовые цвета для широкого спектра задач.
  • Размер 30×30 см: универсальный размер для большинства осветителей.
  • Толщина 0.18 мм: гибкий, но прочный материал.
  • Цвета соответствуют Lee: упрощает замену и совместимость.
  • По 2 листа каждого цвета: запас на случай повреждения или использования в нескольких приборах.
  • Термостойкость: подходит для работы с горячими источниками света до 350 град.Цельсия.

Технические характеристики

  • Тип: набор гелевых фильтров
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: Color Kit (3245)
  • Размер фильтра: 30 × 30 см
  • Толщина: 0.18 мм
  • Количество цветов: 6
  • Количество листов: 12 (по 2 каждого цвета)
  • Цветовая нумерация: соответствует Lee
  • Применение: студийная, выездная съёмка, видео, театр

Как использовать фильтры

  1. Выбор фильтра: выберите нужный цвет в соответствии с задачей.
  2. Крепление: закрепите фильтр перед источником света с помощью зажимов, клипс или рамки для фильтров.
  3. Позиционирование: разместите фильтр на пути светового потока.
  4. Комбинирование: при необходимости используйте несколько фильтров для получения сложных оттенков.

Преимущества использования

  • Творческая свобода: широкий выбор цветов для реализации любых идей.
  • Универсальность: подходит для различных типов осветителей.
  • Экономичность: по 2 листа каждого цвета – запас на случай повреждения.
  • Простота использования: легко крепятся и снимаются.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните фильтры в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Избегайте механических повреждений и перегибов.
  • При загрязнении аккуратно протирайте мягкой сухой тканью.
  • Храните в плоской упаковке или рулоне для сохранения формы.

Комплектация

    В стандартную поставку входит набор Fotokvant Color Kit (3245): 12 гелевых фильтров (6 цветов × 2 листа) размером 30×30 см:

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