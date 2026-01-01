Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см

Fotokvant Color Kit (3245) – набор цветных гелевых фильтров 30×30 см
Fotokvant Color Kit (3245) (артикул NVF-3245) – это комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при фото- и видеосъёмке. В набор входят все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный оттенок и реализовать любую творческую задачу. Цвета фильтров соответствуют цветовой нумерации Lee, что упрощает выбор и замену.
Каждый фильтр имеет размер 30×30 см и толщину 0.18 мм. В комплекте представлены 6 цветов по 2 листа каждого – всего 12 фильтров в наборе. Материал устойчив к нагреву и подходит для использования с импульсными и постоянными источниками света.
Назначение и применение
- Шторки: в первую очередь данный размер фильтров предназначен для использования с рефлекторами и шторками
- Цветные эффекты: для создания креативного, цветного освещения в студии и на выезде.
- Коррекция света: для изменения цветовой температуры источников света.
- Студийная съёмка: для работы с импульсными и постоянными осветителями.
- Видеосъёмка и театральное освещение: для создания атмосферных световых решений.
Состав комплекта
- Chris James 119 Dark Blue – 2 шт. Пропускная способность фильтра 3,1%.
- Chris James 202 Half C.T. Blue – 2 шт. Пропускная способность фильтра 54,9%. Преобразует 3200К в 4300K.
- Chris James 139 Primary Green – 2 шт. Пропускная способность фильтра 11,9%.
- Chris James 010 Medium Yellow – 2 шт. Пропускная способность фильтра 86,5%.
- Chris James 106 Red – 2 шт. Пропускная способность фильтра 9,3%.
- Chris James 205 Half C.T. orange – 2 шт. Пропускная способность фильтра 70,8%. Преобразует 6500К в 3800K.
Всего в наборе: 12 фильтров (6 цветов × 2 шт.) размером 30х30 см.
Ключевые особенности
- 6 цветов в наборе: базовые цвета для широкого спектра задач.
- Размер 30×30 см: универсальный размер для большинства осветителей.
- Толщина 0.18 мм: гибкий, но прочный материал.
- Цвета соответствуют Lee: упрощает замену и совместимость.
- По 2 листа каждого цвета: запас на случай повреждения или использования в нескольких приборах.
- Термостойкость: подходит для работы с горячими источниками света до 350 град.Цельсия.
Технические характеристики
- Тип: набор гелевых фильтров
- Бренд: Fotokvant
- Модель: Color Kit (3245)
- Размер фильтра: 30 × 30 см
- Толщина: 0.18 мм
- Количество цветов: 6
- Количество листов: 12 (по 2 каждого цвета)
- Цветовая нумерация: соответствует Lee
- Применение: студийная, выездная съёмка, видео, театр
Как использовать фильтры
- Выбор фильтра: выберите нужный цвет в соответствии с задачей.
- Крепление: закрепите фильтр перед источником света с помощью зажимов, клипс или рамки для фильтров.
- Позиционирование: разместите фильтр на пути светового потока.
- Комбинирование: при необходимости используйте несколько фильтров для получения сложных оттенков.
Преимущества использования
- Творческая свобода: широкий выбор цветов для реализации любых идей.
- Универсальность: подходит для различных типов осветителей.
- Экономичность: по 2 листа каждого цвета – запас на случай повреждения.
- Простота использования: легко крепятся и снимаются.
Совместимость с оборудованием
- Осветители: студийные моноблоки, вспышки, LED-панели, прожекторы, софиты.
- Крепления: зажимы для фильтров, рамки для гелей, тейпы
Уход и хранение
- Храните фильтры в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Избегайте механических повреждений и перегибов.
- При загрязнении аккуратно протирайте мягкой сухой тканью.
- Храните в плоской упаковке или рулоне для сохранения формы.