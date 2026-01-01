Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см

Описание

Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде что облегчает перевозку и хранение.