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Хит
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см
Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см

Fotokvant GRID-80120 соты для софтбокса 80х120 см

Fotokvant
Артикул: NVF-9149

Fotokvant GRID-80120 - соты для софтбокса размером 80х120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-80120BW.


Описание

Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде что облегчает перевозку и хранение.

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