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Fotokvant GRID-95 соты для октобокса 95 см
Fotokvant GRID-95 соты для октобокса 95 см
Fotokvant GRID-95 соты для октобокса 95 см
Fotokvant GRID-95 соты для октобокса 95 см

Fotokvant GRID-95 соты для октобокса 95 см

Fotokvant
Артикул: NVF-2836

Соты Fotokvant GRID-95 для октобокса диаметром 95 см.

Размер ячейки - 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для октобокса Fotokvant SB-95BW.

Описание

Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде, что облегчает перевозку и хранение.

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