Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса

Описание

Fotokvant TRP-02 – пантограф 2 м для потолочного подвеса осветительного оборудования

Fotokvant TRP-02 (артикул NVF-001) – это профессиональный пантограф длиной 2 метра для подвесных систем установки студийного света. Пантограф предназначен для крепления осветительных приборов к потолочным рельсовым системам, обеспечивая удобную регулировку высоты и позиционирования оборудования.

Минимальная длина пантографа составляет 43 см, максимальная – 200 см, что позволяет размещать свет на нужной высоте в широком диапазоне. Максимальная нагрузка – 10 кг, что делает его совместимым с большинством студийных моноблоков, LED-панелей и другого осветительного оборудования. В комплекте поставляются страховочный тросик, одинарная каретка и адаптер FLH-12 для подключения к рельсовой системе.

Назначение и применение

Потолочный подвес света: для студийных моноблоков, LED-панелей и другого оборудования.

для студийных моноблоков, LED-панелей и другого оборудования. Регулировка высоты: быстрая и удобная смена положения осветителя.

быстрая и удобная смена положения осветителя. Студийная работа: освобождает пространство на полу, обеспечивает мобильность.

освобождает пространство на полу, обеспечивает мобильность. Использование с рельсовыми системами: совместим с системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и другими.

Ключевые особенности

Диапазон длины – 43–200 см: широкая регулировка высоты.

широкая регулировка высоты. Максимальная нагрузка – 10 кг: подходит для профессионального осветительного оборудования.

подходит для профессионального осветительного оборудования. Страховочный тросик в комплекте: дополнительная безопасность при работе с оборудованием.

дополнительная безопасность при работе с оборудованием. Одинарная каретка в комплекте: готов к установке на рельс.

готов к установке на рельс. Адаптер FLH-12 в комплекте: для подключения к рельсовой системе.

для подключения к рельсовой системе. Универсальность: совместим с основными потолочными системами.

Технические характеристики

Тип: пантограф для потолочного подвеса

пантограф для потолочного подвеса Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: TRP-02

TRP-02 Минимальная длина: 43 см

43 см Максимальная длина: 200 см

200 см Максимальная нагрузка: 10 кг

10 кг Стандартный палец : 16 мм (5/8 дюйма)

: 16 мм (5/8 дюйма) Комплектация: пантограф, страховочный тросик, каретка, адаптер FLH-12

пантограф, страховочный тросик, каретка, адаптер FLH-12 Совместимость: рельсовые системы Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и другие

Как использовать пантограф

Установка на рельс: закрепите каретку на рельсе потолочной системы. Крепление пантографа: подключите пантограф к каретке с помощью адаптера FLH-12. Установка осветителя: закрепите осветительный прибор на нижнем конце пантографа. Регулировка высоты: отрегулируйте длину пантографа для нужного положения света. Страховка: используйте страховочный тросик для дополнительной безопасности.

Преимущества использования

Экономия пространства: освобождает пол в студии.

освобождает пол в студии. Гибкость: быстрая и точная регулировка высоты света.

быстрая и точная регулировка высоты света. Безопасность: страховочный тросик предотвращает падение оборудования.

страховочный тросик предотвращает падение оборудования. Универсальность: совместим с большинством рельсовых систем.

Совместимость с аксессуарами

Рельсы: Fotokvant TRR-01, TRR-05, TRR-06.

Fotokvant TRR-01, TRR-05, TRR-06. Каретки: одинарные и двойные каретки Fotokvant.

одинарные и двойные каретки Fotokvant. Осветители: студийные моноблоки, LED-панели весом до 10 кг.

студийные моноблоки, LED-панели весом до 10 кг. Комплекты: дополнительно к комплектам потолочного крепления

Уход и хранение