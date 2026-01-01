images
images
images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса

Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса

Fotokvant
Артикул: NVF-001

Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.

Описание

Fotokvant TRP-02 – пантограф 2 м для потолочного подвеса осветительного оборудования

Fotokvant TRP-02 (артикул NVF-001) – это профессиональный пантограф длиной 2 метра для подвесных систем установки студийного света. Пантограф предназначен для крепления осветительных приборов к потолочным рельсовым системам, обеспечивая удобную регулировку высоты и позиционирования оборудования.

Минимальная длина пантографа составляет 43 см, максимальная – 200 см, что позволяет размещать свет на нужной высоте в широком диапазоне. Максимальная нагрузка – 10 кг, что делает его совместимым с большинством студийных моноблоков, LED-панелей и другого осветительного оборудования. В комплекте поставляются страховочный тросик, одинарная каретка и адаптер FLH-12 для подключения к рельсовой системе.

Назначение и применение

  • Потолочный подвес света: для студийных моноблоков, LED-панелей и другого оборудования.
  • Регулировка высоты: быстрая и удобная смена положения осветителя.
  • Студийная работа: освобождает пространство на полу, обеспечивает мобильность.
  • Использование с рельсовыми системами: совместим с системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и другими.

Ключевые особенности

  • Диапазон длины – 43–200 см: широкая регулировка высоты.
  • Максимальная нагрузка – 10 кг: подходит для профессионального осветительного оборудования.
  • Страховочный тросик в комплекте: дополнительная безопасность при работе с оборудованием.
  • Одинарная каретка в комплекте: готов к установке на рельс.
  • Адаптер FLH-12 в комплекте: для подключения к рельсовой системе.
  • Универсальность: совместим с основными потолочными системами.

Технические характеристики

  • Тип: пантограф для потолочного подвеса
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: TRP-02
  • Минимальная длина: 43 см
  • Максимальная длина: 200 см
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Стандартный палец: 16 мм (5/8 дюйма)
  • Комплектация: пантограф, страховочный тросик, каретка, адаптер FLH-12
  • Совместимость: рельсовые системы Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и другие

Как использовать пантограф

  1. Установка на рельс: закрепите каретку на рельсе потолочной системы.
  2. Крепление пантографа: подключите пантограф к каретке с помощью адаптера FLH-12.
  3. Установка осветителя: закрепите осветительный прибор на нижнем конце пантографа.
  4. Регулировка высоты: отрегулируйте длину пантографа для нужного положения света.
  5. Страховка: используйте страховочный тросик для дополнительной безопасности.

Преимущества использования

  • Экономия пространства: освобождает пол в студии.
  • Гибкость: быстрая и точная регулировка высоты света.
  • Безопасность: страховочный тросик предотвращает падение оборудования.
  • Универсальность: совместим с большинством рельсовых систем.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение

  • Храните пантограф в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Периодически проверяйте надёжность всех соединений.
  • Проверяйте состояние страховочного тросика перед каждым использованием.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 10 кг.

Комплектация

  • Пантограф.
  • Страховочный тросик.
  • Вспышка в комплект не входит.
  • Одинарная каретка.
  • Адаптер FLH-12.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Арт. NVF-005
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Наличие
более 10 шт

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-03 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 3 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 4,5 кг.

7 000 ₽
В корзину
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Арт. NVF-012
Fotokvant TRK-01 крепежная пятка для потолочных рельс
Наличие
более 10 шт

Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.

980 ₽
В корзину
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Арт. FTR-761
Savage (27-12) Thunder Gray фон бумажный 2,7x11 м темно-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (27-12) Thunder Gray известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
Godox E250 вспышка студийная
Godox E250 вспышка студийная
Godox E250 вспышка студийная
Арт. DAN-2060
Godox E250 вспышка студийная
Наличие
более 10 шт

Godox E250 вспышка студийная, мощность 250 Дж, пилотный свет 150 Вт.

Легкая, компактная и надежная вспышка не занимает много места, идеально подходит для небольших студий, где необходимо экономить пространство. Применяется для съемки портретов, поясных портретов, фото на документы, предметной съемки и т.п. Godox E250 часто используют и в больших студиях для фонового и контрового света, а также для создания различных свето-теневых рисунков. Вес - 1,2 кг.

8 890 ₽
В корзину
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек
Арт. MTG-3090
Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек
Наличие
более 10 шт

Wansen WT4-35 радиосинхронизатор для студийных вспышек. 4-х канальный синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Совместим с камерами, имеющими центральный контакт - Canon, Nikon, Pentax и прочими. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. В комплекте имеется переходник с джека 3,5 мм на джек 6,3 мм.

1 700 ₽
В корзину
Fotokvant TRR-01 рельс для потолочной системы длиной 1 м
Fotokvant TRR-01 рельс для потолочной системы длиной 1 м
Fotokvant TRR-01 рельс для потолочной системы длиной 1 м
Арт. NVF-003
Fotokvant TRR-01 рельс для потолочной системы длиной 1 м
Наличие
более 10 шт

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-01 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 1 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др.

1 990 ₽
В корзину
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Арт. DAN-7572
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.

5 430 ₽
В корзину
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Арт. FTR-874
Grifon B-3W система подъема трех фонов.
Наличие
более 10 шт

Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.

5 280 ₽
В корзину

Видео

Уильям Эгглстон – пионер американской цветной фотографии
Уильям Эгглстон – пионер американской цветной фотографии
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Леди Клементина
Леди Клементина
Стивен Шор - фотограф, который раскрашивает повседневность яркими красками
Стивен Шор - фотограф, который раскрашивает повседневность яркими красками
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.