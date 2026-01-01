Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса

Fotokvant TRP-02 – пантограф 2 м для потолочного подвеса осветительного оборудования
Fotokvant TRP-02 (артикул NVF-001) – это профессиональный пантограф длиной 2 метра для подвесных систем установки студийного света. Пантограф предназначен для крепления осветительных приборов к потолочным рельсовым системам, обеспечивая удобную регулировку высоты и позиционирования оборудования.
Минимальная длина пантографа составляет 43 см, максимальная – 200 см, что позволяет размещать свет на нужной высоте в широком диапазоне. Максимальная нагрузка – 10 кг, что делает его совместимым с большинством студийных моноблоков, LED-панелей и другого осветительного оборудования. В комплекте поставляются страховочный тросик, одинарная каретка и адаптер FLH-12 для подключения к рельсовой системе.
Назначение и применение
- Потолочный подвес света: для студийных моноблоков, LED-панелей и другого оборудования.
- Регулировка высоты: быстрая и удобная смена положения осветителя.
- Студийная работа: освобождает пространство на полу, обеспечивает мобильность.
- Использование с рельсовыми системами: совместим с системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и другими.
Ключевые особенности
- Диапазон длины – 43–200 см: широкая регулировка высоты.
- Максимальная нагрузка – 10 кг: подходит для профессионального осветительного оборудования.
- Страховочный тросик в комплекте: дополнительная безопасность при работе с оборудованием.
- Одинарная каретка в комплекте: готов к установке на рельс.
- Адаптер FLH-12 в комплекте: для подключения к рельсовой системе.
- Универсальность: совместим с основными потолочными системами.
Технические характеристики
- Тип: пантограф для потолочного подвеса
- Бренд: Fotokvant
- Модель: TRP-02
- Минимальная длина: 43 см
- Максимальная длина: 200 см
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Стандартный палец: 16 мм (5/8 дюйма)
- Комплектация: пантограф, страховочный тросик, каретка, адаптер FLH-12
- Совместимость: рельсовые системы Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и другие
Как использовать пантограф
- Установка на рельс: закрепите каретку на рельсе потолочной системы.
- Крепление пантографа: подключите пантограф к каретке с помощью адаптера FLH-12.
- Установка осветителя: закрепите осветительный прибор на нижнем конце пантографа.
- Регулировка высоты: отрегулируйте длину пантографа для нужного положения света.
- Страховка: используйте страховочный тросик для дополнительной безопасности.
Преимущества использования
- Экономия пространства: освобождает пол в студии.
- Гибкость: быстрая и точная регулировка высоты света.
- Безопасность: страховочный тросик предотвращает падение оборудования.
- Универсальность: совместим с большинством рельсовых систем.
Совместимость с аксессуарами
- Рельсы: Fotokvant TRR-01, TRR-05, TRR-06.
- Каретки: одинарные и двойные каретки Fotokvant.
- Осветители: студийные моноблоки, LED-панели весом до 10 кг.
- Комплекты: дополнительно к комплектам потолочного крепления
Уход и хранение
- Храните пантограф в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Периодически проверяйте надёжность всех соединений.
- Проверяйте состояние страховочного тросика перед каждым использованием.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 10 кг.