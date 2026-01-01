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QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная
QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная

QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная

QZSD
Артикул: DAN-4045

Стойка легкая QZSD SL-255 с максимальной рабочей высотой 185 см.

Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Предназанчена для работы как на открытом воздухе и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48,5 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 185 см. Минимальная рабочая высота - 45 см. Диаметр секций - 25,22,19,16,13 мм. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес - 0,6 кг.

Описание

QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная

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