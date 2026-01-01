QZSD SL-255 стойка легкая 185 см компактная

Монопод Weifeng WT-3958M cо съемной видеоголовой.
Легкий и компактный четырехсекционный, алюминиевый монопод, оснащенный тремя складывающимися ножками и флюидной видеоголовой, отлично подойдет видеографам. Максимальная высота - 146 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка легкая QZSD SL-255 с максимальной рабочей высотой 185 см.
Легкая студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Предназанчена для работы как на открытом воздухе и в помещении. Модель сверхкомпактна (в сложенном состоянии 48,5 см) и удобна в транспортировке. Максимальная высота - 185 см. Минимальная рабочая высота - 45 см. Диаметр секций - 25,22,19,16,13 мм. Максимальная нагрузка - 3 кг. Вес - 0,6 кг.
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Монопод Weifeng WT-3958M cо съемной видеоголовой.
Легкий и компактный четырехсекционный, алюминиевый монопод, оснащенный тремя складывающимися ножками и флюидной видеоголовой, отлично подойдет видеографам. Максимальная высота - 146 см.
Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.
Kupo 055 Handy Stand – легкая алюминиевая стойка для осветительного оборудования.
Высота может меняться в зависимости от потребностей фотографа в диапазоне от 49 до 227 см. Максимально допустимая нагрузка – 2,5 кг. Длина стойки в сложенном виде – 49 см, а вес всего 1,1 кг, что делает ее крайне простой в транспортировке.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.
Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Светодиодная лампа Fotokvant BLD-50, направленного света.
Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Мощность - 50 Вт. Цветовая температура - 5400 К. Диаметр "купола" - 13 см.