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Huanuo HN-8 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для FF
Huanuo HN-8 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для FF
Huanuo HN-8 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для FF

Huanuo HN-8 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для FF

Huanuo
Артикул: MTG-2713

Huanuo HN-8 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для FF. Набор состоит их 4-х сухих и 4-х влажных швабр размером 15 мм ( small full frame).

Описание

Huanuo HN-8 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для FF

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