Соты Fotokvant GRID-95 для октобокса диаметром 95 см.
Размер ячейки - 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для октобокса Fotokvant SB-95BW.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Huanuo HN-8 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для FF. Набор состоит их 4-х сухих и 4-х влажных швабр размером 15 мм ( small full frame).
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Соты Fotokvant GRID-95 для октобокса диаметром 95 см.
Размер ячейки - 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для октобокса Fotokvant SB-95BW.
Huanuo HN-6 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 15 мм для APS-C. Набор состоит из 4-х сухих и 4-х влажных швабр доя чистки матрицы размером APS-C (16 мм).