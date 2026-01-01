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Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м
Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м

Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м

Fotokvant
Артикул: DAN-4667

Комплект Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф с крепежными пятками для систем потолочного подвеса 1 м.

Система потолочного подвеса с двумя крепежными пятками Fotokvant TRK-01, рельсом Fotokvant TRR-01, одинарной кареткой и пантографом Fotokvant TRP-02.

Описание

Конструкция выполнена из высокопрочных материалов и дает возможность избавиться от стоек, проводов и всего того, что мешает работать и занимает драгоценное место в фотостудии.

Подвесная система позволяет установить всю аппаратуру под потолком, вспышки свободно перемещаются по рельсам, позволяя идеально выставить свет в студии при различных видах съемки.

Комплект рассчитан на одну осветительную единицу и подойдет практически для всех видов студийной съемки.

Характеристики пантографа:

  • минимальная длина - 43 см
  • максимальная длина - 200 см
  • максимальная нагрузка на пантограф - 15 кг

Характеристики рельса:

  • длина рельса - 1 метр
  • высота профиля - 62,5 мм
  • ширина профиля - 32,5 мм

Комплектация

  • Пантограф Fotokvant TRP-02 - 1 шт.
  • Каретка одинарная - 1 шт.
  • Рельс Fotokvant TRR-01 - 1 шт.
  • Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 - 2 шт.

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