Fotokvant TRPR-01 KIT пантограф на рельсе 1 м

Конструкция выполнена из высокопрочных материалов и дает возможность избавиться от стоек, проводов и всего того, что мешает работать и занимает драгоценное место в фотостудии.
Подвесная система позволяет установить всю аппаратуру под потолком, вспышки свободно перемещаются по рельсам, позволяя идеально выставить свет в студии при различных видах съемки.
Комплект рассчитан на одну осветительную единицу и подойдет практически для всех видов студийной съемки.
Характеристики пантографа:
- минимальная длина - 43 см
- максимальная длина - 200 см
- максимальная нагрузка на пантограф - 15 кг
Характеристики рельса:
- длина рельса - 1 метр
- высота профиля - 62,5 мм
- ширина профиля - 32,5 мм