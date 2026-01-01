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Godox DP300II вспышка 300 Дж студийная
Godox DP300II вспышка 300 Дж студийная
Godox DP300II вспышка 300 Дж студийная
Godox DP300II вспышка 300 Дж студийная
Godox DP300II вспышка 300 Дж студийная
Godox DP300II вспышка 300 Дж студийная

Godox DP300II вспышка 300 Дж студийная

Godox
Артикул: DAN-2965

Вспышка студийная Godox DP300II.

Студийный моноблок со встроенной беспроводной системой синхронизации Godox 2,4G X, моделирующей лампой 150 Вт и байонетом Bowens.

Описание

Вспышка мощностью 300 Дж. Цветовая температура 5600 К, время перезарядки - от 0,3 до 1,2 с и длительность импульса от 1/800 до 1/2000 с. Мощность вспышки варьируется от 1/16 до 1/1 (5 стопов, 40 шагов). 

Моделирующий свет мощностью 150 Вт имеет три режима работы:

  • выкл.
  • пропорциональный режим PROP - для предварительной визуальной оценки распределения света от разных источников
  • режим независимой регулировки настраивается в диапазоне от 5 до 100%

В моноблок встроен модуль системы радиосинхронизации Godox 2,4G X. Дополнительно можно купить передатчик Xpro, X1, XT32 или XT16, который позволит выбирать параметры и режим работы вспышки, управлять пилотным светом, дистанционно управлять затвором камеры и многое другое. Система Godox 2,4G X обеспечивает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков.

Моноблок может работать как ведомый источник освещения, в режиме S1 сработает по первому ведущему импульсу от мануальных вспышек, в режиме S2 пропустит предварительный импульс от ведущей TTL-вспышки.

Используемые настройки сохраняются в памяти моноблока автоматически через 3 секунды после их установки, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

Моноблок оснащен байонетом Bowens и совместим с большим ассортиментом различных модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки и т.д. В наклонном кронштейне моноблока и входящем в комплект рефлекторе предусмотрено отверстие для установки зонта.

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