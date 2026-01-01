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-6 %
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата
QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата

QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата

QZSD
Артикул: DAN-2925

Черный штатив QZSD Q510 с шаровой головой для тяжелых камер, для фотоаппартов. Оснащен шаровой головой со съемной площадкой.

Максимальная высота - 160 см, в сложенном состоянии 53 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа. Вес - 1,3 кг.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,37 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,60 метра, а длина в собранном состоянии - всего 45 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - шаровая со съемной площадкой
  • рабочая высота - 160 см
  • в сложенном состоянии - 45 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • вес - 1,37 кг

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