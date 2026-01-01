QZSD Q510 черный штатив 160 см с шаровой головой для фотоаппарата

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.
Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
При весе в 1,37 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,60 метра, а длина в собранном состоянии - всего 45 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.
Характеристики:
- тип головки - шаровая со съемной площадкой
- рабочая высота - 160 см
- в сложенном состоянии - 45 см
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка - 8 кг
- вес - 1,37 кг