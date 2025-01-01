Mingxing Front diffuser softbox софтбокс жаропрочный 80x120 см

FST RD051 – Мульти-отражатель 5 в 1. Модель имеет размеры 120х180 см и может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, серебристо-золотистый и на просвет.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 80х120. Байонет Bowens.
Полезные ссылки:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
FST RD051 – Мульти-отражатель 5 в 1. Модель имеет размеры 120х180 см и может использоваться в пяти вариантах: белый, черный, серебристый, серебристо-золотистый и на просвет.
Manfrotto MK190XPRO3-3W – алюминиевый трехсекционный трипод со встроенным механизмом, который позволяет быстро продлить центральную колонну в вертикальном или горизонтальном направлении, без разборки всего штатива и демонтажа камеры. Штатив оснащен головой MHXPRO-3W.
Модель подходит для фото- и видеосъемки разных жанров.
Kupo Single Hooks – кронштейн-держатель для одного бумажного фона. Устанавливается на стену или потолок. Комплект из 2 штук.
Комплект радиосинхронизации Falcon Eyes DMT-4.
В комплект входят шеснадцатиканальный передатчик и приемник. Используется для беспроводной синхронизации фотокамеры и студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Скорость синхронизации до 1/200 секунды.
Grifon R5-1117 5 в 1 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 110-168.
Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.
Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.
Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-90120SW размером 91х122 см.
Одна поверхность белая, дает нейтральную цветовую температуру, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 91x122. Вес - 0,8 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen