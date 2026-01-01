images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes Sprinter II 200 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Sprinter II 200 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Sprinter II 200 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Sprinter II 200 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Sprinter II 200 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Sprinter II 200 BW вспышка студийная

Falcon Eyes Sprinter II 200 BW вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3195

Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter II 200 BW.

Импульсный моноблок с байонетом Bowens, мощность 200 Дж. Регулировка от полной до 1/32 мощности, встроенная беспроводная система синхронизации, быстрая перезарядка и моделирующая лампа 150 Вт. Выполнен в алюминиевом корпусе.

Описание

Серия Sprinter II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации. Новый дизайн панели управления заключается в том, что панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь вам легче видеть, в том числе, значения на ЖК дисплее, когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз. В том числе стало проще устанавливать нужные параметры импульса и видеть установленные на дисплее значения.

Защитный стеклянный колпак-пайрекс поставляемый в комплекте продлевает срок службы импульсной лампы и выполняет защитную функцию. Корпус выполненный из алюминиевого сплава, делает конструкцию легкой и прочной. Прибор имеет раздельную регулировку мощности вспышки и пилотного света для удобства управления.

На панели находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, USB порт для подключения приемника, гнездо для 3,5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 5А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.

Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.

Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 200 Дж
  • ведущее число - 49
  • цветовая температура - 5500К +/- 200К
  • управление мощностью вспышки - от 1/32 до максимума
  • лампа пилотного света - 150 вт
  • управление мощностью пилотного света - от 5 до 100 % с шагом 5%
  • время перезарядки - менее 1 с
  • способы запуска вспышки - встроенная беспроводная система, беспроводная система с подключением приемника через порт USB, синхрокабель, оптическая синхронизация, кнопка TEST
  • длительность импульса - от 1/2000 до 1/800 c
  • байонет - Bowens
  • предохранитель - 5 А
  • вес моноблока - 2,08 кг

Комплектация

  • Моноблок Falcon Eyes Sprinter II 200 BW. 
  • Провод питания. 
  • Пластиковый защитный колпак. 
  • Синхрокабель. 
  • Лампа пилотного света. 
  • Руководство по эксплуатации. 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-5 %
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Арт. NVF-1218
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со студийной вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

-5 %1 860 ₽
1 760 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Арт. VBR-504
Falcon Eyes FEL-2440ST.0 стойка-тренога для фото- и видеостудии
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440ST.0 для фото- и видеостудии.

Трехсекционная стойка-тренога с шаровой миниголовой и пружинным амортизатором. Изготовлена из стали. Максимальная высота - 240 см, в сложенном состоянии - 84 см. для установки оборудования используется шпигот 5/8" c резьбой 1/4". Вес - 1,6 кг.

-10 %2 200 ₽
1 980 ₽
В корзину
Shesha BW-2030 двусторонний виниловый фон черный/белый 2х3
Арт. NVF-8181
Shesha BW-2030 двусторонний виниловый фон черный/белый 2х3
Наличие
в наличии 1-3 шт

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м 2х3. Вес - 4,5 кг.

7 800 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Арт. DAN-2945
Falcon Eyes FlatStand 2000BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Стойка-тренога для фото-видеостудии Falcon Eyes FlatStand 2000BAC.

Алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой для установки цифровых камер, максимальная высота 200 см, в сложенном состоянии 71 см. Имеет воздушный амортизатор. Плоская конструкция, стойки соединяются между собой для удобства транспортировки и хранения.

-10 %3 690 ₽
3 320 ₽
В корзину
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Арт. NVF-9309
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SB-GRID 6090BW - комплект студийных модификаторов света, в который входит прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens и соты. Размер ячейки сот - 5х5 см, толщина сот - 3 см. 

4 890 ₽
В корзину

Видео

Хенрик Халварссон (Henrik Halvarsson) — один из самых востребованных шведских фотографов
Хенрик Халварссон (Henrik Halvarsson) — один из самых востребованных шведских фотографов
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Юрий Белинский: &quot;Я, прежде всего, - фоторепортер&quot;
Юрий Белинский: "Я, прежде всего, - фоторепортер"
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.