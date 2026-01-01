Falcon Eyes Sprinter II 200 BW вспышка студийная

Серия Sprinter II имеет встроенную беспроводную систему синхронизации. Новый дизайн панели управления заключается в том, что панель управления моноблоком сделана под небольшим наклоном в сторону фотографа. Теперь вам легче видеть, в том числе, значения на ЖК дисплее, когда вспышка установлена на стойке и находится выше линии уровня глаз. В том числе стало проще устанавливать нужные параметры импульса и видеть установленные на дисплее значения.
Защитный стеклянный колпак-пайрекс поставляемый в комплекте продлевает срок службы импульсной лампы и выполняет защитную функцию. Корпус выполненный из алюминиевого сплава, делает конструкцию легкой и прочной. Прибор имеет раздельную регулировку мощности вспышки и пилотного света для удобства управления.
На панели находятся кнопки управления режимами работы моноблока, ЖК экран с яркой и контрастной подсветкой, выключатель, USB порт для подключения приемника, гнездо для 3,5 мм джека кабеля проводной синхронизации, гнездо для подключения питания и гнездо для предохранителя 5А. На верхней части корпуса находится датчик светосинхронизации.
Стальной кронштейн надежно фиксирует моноблок на стойке. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.
Управлять моноблоком можно с помощью пульта Falcon Eyes SprintTrigger II 2.4G 32C(N) пульт приобретаются отдельно. В беспроводном режиме доступны следующие настройки: включение/отключение пилотного света, регулировка мощности вспышки, включение/отключение звуковых сигналов.
Характеристики:
- максимальная мощность - 200 Дж
- ведущее число - 49
- цветовая температура - 5500К +/- 200К
- управление мощностью вспышки - от 1/32 до максимума
- лампа пилотного света - 150 вт
- управление мощностью пилотного света - от 5 до 100 % с шагом 5%
- время перезарядки - менее 1 с
- способы запуска вспышки - встроенная беспроводная система, беспроводная система с подключением приемника через порт USB, синхрокабель, оптическая синхронизация, кнопка TEST
- длительность импульса - от 1/2000 до 1/800 c
- байонет - Bowens
- предохранитель - 5 А
- вес моноблока - 2,08 кг