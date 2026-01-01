Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens

Описание

Прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки может быть установлен на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.

Соты рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде, что облегчает перевозку и хранение.