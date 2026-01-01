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Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens
Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens

Fotokvant SB-6090BW-G софтбокс 60х90 см с сотами с байонетом Bowens

Fotokvant
Артикул: NVF-9309

Fotokvant SB-GRID 6090BW - комплект студийных модификаторов света, в который входит прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens и соты. Размер ячейки сот - 5х5 см, толщина сот - 3 см. 

Описание

Прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки может быть установлен на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.

Соты рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде, что облегчает перевозку и хранение.

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens - 1 шт.
  • Спицы - 4 шт.
  • Ткань отражающая - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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