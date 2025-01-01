Falcon Eyes MBH-700S кронштейн

Арт. DAN-1465

Мешок-противовес с нескользящим ремнем Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag, весом 2,27 кг.

Предназначен для использования в качестве противовеса. Позволяет стабилизировать положение стоек для света - просто оборачивается вокруг основания стойки. Заполнен стальными шариками диаметром 2 мм и надежно запаян. Компактный размер способствует легкости в использовании, транспортировке и хранении.