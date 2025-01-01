Falcon Eyes MBH-700S кронштейн

Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кронштейн MBH-700S – предназначен для крепления различных приспособлений к стенам и потолку. Втулка с резьбой 1/4", размер крепежной панели 80х80 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Мешок-противовес с нескользящим ремнем Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag, весом 2,27 кг.
Предназначен для использования в качестве противовеса. Позволяет стабилизировать положение стоек для света - просто оборачивается вокруг основания стойки. Заполнен стальными шариками диаметром 2 мм и надежно запаян. Компактный размер способствует легкости в использовании, транспортировке и хранении.
Клипсовый зажим Falcon Eyes CL-35BM.
Клипсовый зажим для установки фонов или отражателей на перекладинах, стойках, автополах.
Ударопрочный кейс Peli 0915 cd card для хранения карт памяти.
Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту карт памяти от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IPx4. Габаритные размеры 122×57×14 мм. Вес - 0,15 кг.
Работай с цветом без бликов
Wansen