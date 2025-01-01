images
-15 %
Falcon Eyes MBH-700S кронштейн

Falcon Eyes MBH-700S кронштейн

Falcon Eyes
Артикул: VBR-213

Кронштейн MBH-700S – предназначен для крепления различных приспособлений к стенам и потолку. Втулка с резьбой 1/4", размер крепежной панели 80х80 мм.

Описание

Falcon Eyes MBH-700S кронштейн

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Арт. NVF-8371
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.

1 050 ₽
В корзину
Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг
Арт. DAN-1465
Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag мешок-противовес 2,27 кг
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Мешок-противовес с нескользящим ремнем Kupo KSW-05 Wrap and go shot bag, весом 2,27 кг.

Предназначен для использования в качестве противовеса. Позволяет стабилизировать положение стоек для света - просто оборачивается вокруг основания стойки. Заполнен стальными шариками диаметром 2 мм и надежно запаян. Компактный размер способствует легкости в использовании, транспортировке и хранении.

4 560 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CL-35BM зажим
Арт. DAN-3014
Falcon Eyes CL-35BM зажим
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Клипсовый зажим Falcon Eyes CL-35BM.

Клипсовый зажим для установки фонов или отражателей на перекладинах, стойках, автополах.

-15 %990 ₽
840 ₽
В корзину
Peli 0915 cd card ударопрочный кейс для хранения карт памяти
Peli 0915 cd card ударопрочный кейс для хранения карт памяти
Peli 0915 cd card ударопрочный кейс для хранения карт памяти
Арт. DAN-3156
Peli 0915 cd card ударопрочный кейс для хранения карт памяти
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Ударопрочный кейс Peli 0915 cd card для хранения карт памяти.

Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту карт памяти от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IPx4. Габаритные размеры 122×57×14 мм. Вес - 0,15 кг.

7 100 ₽
В корзину

Видео

Нина Свиридова
Нина Свиридова
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сделать циклораму своими руками. Пошаговая инструкция с Эшли
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера