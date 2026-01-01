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-10 %
Fotokvant RLH-1-18 рефлектор 18 см с патроном
Fotokvant RLH-1-18 рефлектор 18 см с патроном
Fotokvant RLH-1-18 рефлектор 18 см с патроном

Fotokvant RLH-1-18 рефлектор 18 см с патроном

Fotokvant
Артикул: DAN-3831

Рефлектор Fotokvant RLH-1-18, диаметр 18 см. Рефлектор со стандартным патроном Е27 для студийных ламп. Внутренняя поверхность матовая. На стойку крепится зажимным винтом. Для включения и выключения предусмотрен клавишный выключатель. Питание от сети. Материал изготовления - металл. Диаметр - 18 см.

Описание

Совместимость с оборудованием

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