Fotokvant RLH-1-18 рефлектор 18 см с патроном

Совместимость с оборудованием
- Стойки: Fotokvant LS-2102, LS-3000, Grifon ARS-2000 и другие стойки и журавли креплением палец 5/8" или 16 мм.
- Лампы: Светодиодные и люминисцентные лампы, лампы-вспышки и другие лампы с цоколем E27.
- Зонты и софтбоксы: любые студийные зонты со стержнем до 8 мм (стандартный размер).
- Адаптеры: благодаря адаптеру FLH-04 и подобным, патрон RLH-01 можно поставить на любой штатив для камер.
- Клипса: быстрое и универсальное крепление для патронов Grifon CL-CLIP клипса с пальцем и резьбой 1/4 дюйма