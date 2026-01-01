images
Falcon Eyes ML-45 LED лампа светодиодная для студийного осветителя

Falcon Eyes ML-45 LED лампа светодиодная для студийного осветителя

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4151

Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-45 LED для студийного осветителя.

Светодиодная лампа с цоколем Е27. Имеет мощность 45 Вт, цветовую температуру 5500 К, CRI>90 и матовую рассевающую колбу диаметром 15 см.

Описание

В лампе использованы SMD-светодиоды, обладающие высокой светоотдачей. Она создает световой поток с цветовой температурой 5500 K (дневной свет). Благодаря высокому индексу CRI>90 точно передает цвет освещаемого объекта.

Матовая пластиковая колба-рефлектор диаметром 15 см рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное освещение поверхности.

Композитный радиатор (алюминиевый с полимерным покрытием) эффективно охлаждает конструкцию, что дает возможность использовать лампу продолжительное время в непрерывном режиме. 

Характеристики:

  • мощность - 45 Вт
  • тип колбы - R150
  • цветовая температура - 5500 К
  • индекс цветопередачи - >90
  • тип цоколя - Е27
  • питание от сети - 220 Вт, 50 Гц
  • размер в упаковке - 152х150х135 мм
  • вес с упаковкой - 444 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Арт. NVF-3192
Fotokvant FLH-KIT-01 комплект адаптеров и переходников для установки студийных аксессуаров
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.

Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.

320 ₽
В корзину
-11 %
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Арт. NVF-6389
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.

-10.58 %980 ₽
870 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant RLH-1-5070 быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Fotokvant RLH-1-5070 быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Fotokvant RLH-1-5070 быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Арт. DAN-2747
Fotokvant RLH-1-5070 быстрораскладной софтбокс с цоколем Е27
Наличие
в наличии 1-3 шт

Быстрораскладной софтбокс Fotokvant RLH-1-5070 с цоколем Е27.

Прямоугольный софтбокс 50х70 см с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемку и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Вес - 0,75 кг.

1 620 ₽
В корзину
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Арт. NVF-6386
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Наличие
более 10 шт

Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг. Лампочки в комплект не входят.

1 800 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная лампа
Арт. DAN-8391
Falcon Eyes ML-25 FL LED светодиодная лампа
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Светодиодная лампа для студийных осветителей, 90 светодиодов, мощность 25 Вт, цоколь Е27, цветовая температура 5500 К, CRI 98.


-10 %1 490 ₽
1 340 ₽
В корзину
Fotokvant BLD-50 светодиодная лампа 50 Вт Е27 5400К CRI 90
Fotokvant BLD-50 светодиодная лампа 50 Вт Е27 5400К CRI 90
Fotokvant BLD-50 светодиодная лампа 50 Вт Е27 5400К CRI 90
Арт. DAN-3942
Fotokvant BLD-50 светодиодная лампа 50 Вт Е27 5400К CRI 90
Наличие
в наличии 1-3 шт

Светодиодная лампа Fotokvant BLD-50, направленного света.

Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Мощность - 50 Вт. Цветовая температура - 5400 К. Диаметр "купола" - 13 см.

1 970 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes WB-1200 перекладина настенная
Falcon Eyes WB-1200 перекладина настенная
Falcon Eyes WB-1200 перекладина настенная
Арт. NVF-8970
Falcon Eyes WB-1200 перекладина настенная
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Falcon Eyes WB-1200 – перекладина настенная (журавль-турник).

Перекладина предназначена для установки осветительного оборудования, имеет установочный адаптер 5/8" с винтами 1/4" и 3/8".

-10 %3 890 ₽
3 500 ₽
В корзину

Видео

Освещение в кинематографическом стиле. 8 способов
Освещение в кинематографическом стиле. 8 способов
Аня Нидрингаус — легендарный военный корреспондент XXI века
Аня Нидрингаус — легендарный военный корреспондент XXI века
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Тони Фрисселл
Тони Фрисселл
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.