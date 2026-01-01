Falcon Eyes ML-45 LED лампа светодиодная для студийного осветителя

В лампе использованы SMD-светодиоды, обладающие высокой светоотдачей. Она создает световой поток с цветовой температурой 5500 K (дневной свет). Благодаря высокому индексу CRI>90 точно передает цвет освещаемого объекта.
Матовая пластиковая колба-рефлектор диаметром 15 см рассеивает световой поток, обеспечивая равномерное освещение поверхности.
Композитный радиатор (алюминиевый с полимерным покрытием) эффективно охлаждает конструкцию, что дает возможность использовать лампу продолжительное время в непрерывном режиме.
Характеристики:
- мощность - 45 Вт
- тип колбы - R150
- цветовая температура - 5500 К
- индекс цветопередачи - >90
- тип цоколя - Е27
- питание от сети - 220 Вт, 50 Гц
- размер в упаковке - 152х150х135 мм
- вес с упаковкой - 444 г