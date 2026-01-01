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Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки

Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки

Fotokvant
Артикул: DAN-3349

Стойка легкая Fotokvant LS-3000.

Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.


Описание

Характеристики:

  • максимальная высота - 300 см
  • минимальная высота - 86 см
  • в сложенном виде - 87 см
  • диаметр ножек - 19 мм
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • четырехсекционная с диаметрами труб - 25-22-19-16 мм

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