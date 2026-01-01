Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки

Характеристики:
- максимальная высота - 300 см
- минимальная высота - 86 см
- в сложенном виде - 87 см
- диаметр ножек - 19 мм
- максимальная нагрузка - 2 кг
- четырехсекционная с диаметрами труб - 25-22-19-16 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка легкая Fotokvant LS-3000.
Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.
Характеристики:
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Зонт Falcon Eyes UB-40W просветный с отражателем.
Белый зонт на просвет, с внутренним отражателем. Позволяет получать мягкий направленный свет большой площади от точечного источника. Отлично подходит для съемки на выезде. Диаметр зонта - 102 см.
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