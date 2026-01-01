Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта

Описание патрона Grifon FL-305A
Grifon FL-305A – это профессиональный осветительный патрон с керамическими патронами, который позволяет создать мощный источник постоянного света. Устройство рассчитано на одновременную установку четырех ламп с цоколем E27, что обеспечивает высокую светоотдачу при относительно невысоком энергопотреблении. Благодаря встроенному креплению, патрон легко устанавливается на стандартную стойку и позволяет использовать студийный зонт (как на отражение, так и на просвет) для получения мягкого, рассеянного света.
Особенности и преимущества
- Четыре патрона E27: позволяет комбинировать лампы разной мощности или цветовой температуры для достижения нужного светового эффекта.
- Универсальное крепление: совместим со стандартными стойками и студийными кронштейнами (посадочное место 16 мм).
- Крепление для зонта: специальное отверстие для установки студийного зонта (диаметр стержня 6-8 мм) для создания мягкого направленного света.
- Надежная конструкция: выполнен из термостойких материалов, обеспечивающих безопасную работу с лампами высокой мощности.
- Регулируемый угол наклона: позволяет точно направить световой поток на объект съемки.
Для каких задач подходит
- Студийная фотосъемка: создание постоянного освещения для предметной, портретной и коммерческой фотографии.
- Видеосъемка: обеспечивает непрерывный свет, необходимый для записи видео в помещении.
- Фотосъемка на выезде: компактное и легкое решение для организации света вне студии (при использовании с аккумуляторными лампами).
Комплектация и совместимость
В комплект поставки входит сам патрон Grifon FL-305A. Лампы, зонт и стойка приобретаются отдельно. Патрон совместим с:
- Любыми лампами с цоколем E27 люминесцентными, светодиодными, накаливания. Например, Fotokvant BLD-25C или Fotokvant BLD-60
- Студийными зонтами стандартных размеров (рекомендуемый диаметр 70–120 см).
- Рекомендуемые софтбоксы: софтбокс 50х70 см и октобокс 60 см
- Стойки студийные и журавли со стандартным креплением.
Совет: для достижения оптимального результата рекомендуется использовать лампы с одинаковой цветовой температурой (например, 5500 К). Это обеспечит равномерное и естественное освещение без цветовых искажений.
Характеристики:
- рабочее напряжение – AC110-120V/60Hz или AC200-240V/50Hz
- патрон – Е27 (4 позиции)
- регулировка мощности – 1/2-1/1 (50/100%)
- вес, г – 800