Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта

Описание

Описание патрона Grifon FL-305A

Grifon FL-305A – это профессиональный осветительный патрон с керамическими патронами, который позволяет создать мощный источник постоянного света. Устройство рассчитано на одновременную установку четырех ламп с цоколем E27, что обеспечивает высокую светоотдачу при относительно невысоком энергопотреблении. Благодаря встроенному креплению, патрон легко устанавливается на стандартную стойку и позволяет использовать студийный зонт (как на отражение, так и на просвет) для получения мягкого, рассеянного света.

Особенности и преимущества

Четыре патрона E27: позволяет комбинировать лампы разной мощности или цветовой температуры для достижения нужного светового эффекта.

позволяет комбинировать лампы разной мощности или цветовой температуры для достижения нужного светового эффекта. Универсальное крепление: совместим со стандартными стойками и студийными кронштейнами (посадочное место 16 мм).

совместим со стандартными стойками и студийными кронштейнами (посадочное место 16 мм). Крепление для зонта: специальное отверстие для установки студийного зонта (диаметр стержня 6-8 мм) для создания мягкого направленного света.

специальное отверстие для установки студийного зонта (диаметр стержня 6-8 мм) для создания мягкого направленного света. Надежная конструкция: выполнен из термостойких материалов, обеспечивающих безопасную работу с лампами высокой мощности.

выполнен из термостойких материалов, обеспечивающих безопасную работу с лампами высокой мощности. Регулируемый угол наклона: позволяет точно направить световой поток на объект съемки.

Для каких задач подходит

Студийная фотосъемка: создание постоянного освещения для предметной, портретной и коммерческой фотографии.

создание постоянного освещения для предметной, портретной и коммерческой фотографии. Видеосъемка: обеспечивает непрерывный свет, необходимый для записи видео в помещении.

обеспечивает непрерывный свет, необходимый для записи видео в помещении. Фотосъемка на выезде: компактное и легкое решение для организации света вне студии (при использовании с аккумуляторными лампами).

Комплектация и совместимость

В комплект поставки входит сам патрон Grifon FL-305A. Лампы, зонт и стойка приобретаются отдельно. Патрон совместим с:

Совет: для достижения оптимального результата рекомендуется использовать лампы с одинаковой цветовой температурой (например, 5500 К). Это обеспечит равномерное и естественное освещение без цветовых искажений.

Характеристики: