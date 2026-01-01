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Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта

Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта

Grifon
Артикул: NVF-7200

Grifon FL-305A – это профессиональный осветительный патрон на 4 лампы Е27, который позволяет создать мощный источник постоянного света. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт.

Описание

Описание патрона Grifon FL-305A

Grifon FL-305A – это профессиональный осветительный патрон с керамическими патронами, который позволяет создать мощный источник постоянного света. Устройство рассчитано на одновременную установку четырех ламп с цоколем E27, что обеспечивает высокую светоотдачу при относительно невысоком энергопотреблении. Благодаря встроенному креплению, патрон легко устанавливается на стандартную стойку и позволяет использовать студийный зонт (как на отражение, так и на просвет) для получения мягкого, рассеянного света.

Особенности и преимущества

  • Четыре патрона E27: позволяет комбинировать лампы разной мощности или цветовой температуры для достижения нужного светового эффекта.
  • Универсальное крепление: совместим со стандартными стойками и студийными кронштейнами (посадочное место 16 мм).
  • Крепление для зонта: специальное отверстие для установки студийного зонта (диаметр стержня 6-8 мм) для создания мягкого направленного света.
  • Надежная конструкция: выполнен из термостойких материалов, обеспечивающих безопасную работу с лампами высокой мощности.
  • Регулируемый угол наклона: позволяет точно направить световой поток на объект съемки.

Для каких задач подходит

  • Студийная фотосъемка: создание постоянного освещения для предметной, портретной и коммерческой фотографии.
  • Видеосъемка: обеспечивает непрерывный свет, необходимый для записи видео в помещении.
  • Фотосъемка на выезде: компактное и легкое решение для организации света вне студии (при использовании с аккумуляторными лампами).

Комплектация и совместимость

В комплект поставки входит сам патрон Grifon FL-305A. Лампы, зонт и стойка приобретаются отдельно. Патрон совместим с:

Совет: для достижения оптимального результата рекомендуется использовать лампы с одинаковой цветовой температурой (например, 5500 К). Это обеспечит равномерное и естественное освещение без цветовых искажений.

Характеристики:

  • рабочее напряжение – AC110-120V/60Hz или AC200-240V/50Hz
  • патрон – Е27 (4 позиции)
  • регулировка мощности – 1/2-1/1 (50/100%)
  • вес, г – 800

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