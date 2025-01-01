Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и 3/8".
Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма.
Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности. Вес - 0,2 кг.
Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.
