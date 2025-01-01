Grifon CL-CLIP клипса с креплением 1/4 дюйма

Арт. NVF-6581

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.