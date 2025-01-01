images
Grifon CL-CLIP клипса с креплением 1/4 дюйма

Grifon
Артикул: OLE-1298

Grifon CL-CLIP – клипса с креплением 1/4 дюйма.

Используется при установке студийного оборудования, студийных фонов или цветных фильтров на стойки диаметром до 45 мм или плоские поверхности.  Вес - 0,2 кг.

Описание

