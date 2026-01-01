Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED лампа светодиодная

Описание

Лампа представляет собой легкое и компактное устройство с источником света в виде панели со сверхъяркими светодиодами с дистанционно регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. Лампу можно установить в любой бытовой светильник с патроном Е27 или в патроны Falcon Eyes серии LH.

Диаметр лампы позволяет использовать светомодифицирующие насадки от вспышек Falcon Eyes серии SS (софтбоксы, шторки, рефлекторы).

Корпус лампы изготовлен из прочного пластика и алюминиевого сплава. Металлическая часть корпуса предназначена для охлаждения лампы в процессе работы. Лампа оснащена вентилятором для активного охлаждения. Под сменным рассеивателем находятся 96 ярких светодиода с цветовой температурой 3200 - 5600 К и индексом цветопередачи более 90. В комплекте с осветителем идет сменный желтый светофильтр.

Лампа оснащена системой беспроводного управления. В комплекте с лампой предусмотрен пульт ДУ, с помощью которого можно менять яркость и цветовую температуру. Также лампы можно объединять в группы (4 группы) и управлять ими независимо друг от друга.

Питание пульта осуществляется от двух батареек ААА. Эффективная дистанция работы составляет около 15 м.

Характеристики: