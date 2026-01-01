images
images
images
images
Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED лампа светодиодная
Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED лампа светодиодная
Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED лампа светодиодная
Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED лампа светодиодная

Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED лампа светодиодная

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2935

Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED.

Лампа предназначена для установки в стандартный патрон Е27, мощность - 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой цветовой температурой 3200-5600 К. Индекс CRI более 90. 

Описание

Лампа представляет собой легкое и компактное устройство с источником света в виде панели со сверхъяркими светодиодами с дистанционно регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. Лампу можно установить в любой бытовой светильник с патроном Е27 или в патроны Falcon Eyes серии LH.

Диаметр лампы позволяет использовать светомодифицирующие насадки от вспышек Falcon Eyes серии SS (софтбоксы, шторки, рефлекторы).

Корпус лампы изготовлен из прочного пластика и алюминиевого сплава. Металлическая часть корпуса предназначена для охлаждения лампы в процессе работы. Лампа оснащена вентилятором для активного охлаждения. Под сменным рассеивателем находятся 96 ярких светодиода с цветовой температурой 3200 - 5600 К и индексом цветопередачи более 90. В комплекте с осветителем идет сменный желтый светофильтр.

Лампа оснащена системой беспроводного управления. В комплекте с лампой предусмотрен пульт ДУ, с помощью которого можно менять яркость и цветовую температуру. Также лампы можно объединять в группы (4 группы) и управлять ими независимо друг от друга.

Питание пульта осуществляется от двух батареек ААА. Эффективная дистанция работы составляет около 15 м.

Характеристики:

  • мощность - 45 Вт
  • количествово светодиодов - 96
  • регулировка мощности светового потока - 0-100%
  • цветовая температура - 3200-5500 К
  • индекс цветопередачи CRI - >90
  • тип подключения цоколь - Е27
  • питание от сети - 220 В 50 Гц
  • пульт ДУ - в комплекте
  • количество каналов управления - 4
  • размер - 94x145 мм
  • вес - 300 г

Комплектация

  • Лампа Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED - 1 шт.
  • Желтый светофильтр - 1 шт.
  • Пульт ДУ - 1 шт.
  • Батарейки ААА - 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes ML-25 LED лампа светодиодная 25 Вт 5400 K Е27
Арт. DAN-2933
Falcon Eyes ML-25 LED лампа светодиодная 25 Вт 5400 K Е27
Наличие
более 10 шт

Лампа светодиодная для студийного осветителя Falcon Eyes ML-25 LED цоколь E27, 25 Вт. Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек.

290 ₽
В корзину
-5 %
Grifon F6-125W лампа энергосберегающая Е27/125 Вт для комплектов и наборов
Арт. MTG-0177
Grifon F6-125W лампа энергосберегающая Е27/125 Вт для комплектов и наборов
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн

Grifon F6-125W - энергосберегающая лампа для комплектов и наборов. Цоколь - Е27, мощность -125 Вт, цветовая температура 5500 К.

-5 %1 550 ₽
1 470 ₽
В корзину
-23 %
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Арт. FTR-293
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.

-23.44 %640 ₽
490 ₽
В корзину
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Арт. DAN-2753
Fotokvant R-80T отражатель на просвет диаметром 80 см
Наличие
более 10 шт

Отражатель на просвет Fotokvant R-80T, размер - 80 см. Круглый отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 80 см. Полупрозрачные отражатели Fotokvant выпускаются с белой окантовкой. Это позволяет получать отражения без рамочки даже в предметах с отражающей поверхностью.

620 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Видеоурок «Групповая фотография. Советы от профессионального фотографа. Часть вторая»
Джек Дэвисон - создатель &quot;естественных портретов&quot;
Джек Дэвисон - создатель "естественных портретов"
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.