YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер

Описание

Создает яркий постоянный свет, дает ровную и сильную заливку. Питание от 6 батареек или аккумуляторов формата АА, также возможна запитка от сети 220v. На горячий башмак фото или видеокамеры осветитель крепится с помощью кронштейна. Также конструктивно предусмотрена ножка-подставка для установки на какую либо поверхность или фотоштатив.

Осветитель комплектуется съемными цветными фильтрами (белый, красный, синий, желтый) для изменения цвета светового потока.

Характеристики:

мощность, W - 13

световой поток, LM - 2280

количество светодиодов - 216

цветовая температура, K - 3200-5500

эффективная дистанция, м - 5

фильтры в комплекте - белый, красный, синий, желтый

питание - от 6 батарей типа АА, от аккумуляторов типа Sony NP-F750/NP-F550/NP-F950/B/NP-F530/NP-F970/NP-F970/B/NP-F570/NP-F770/NP-F960/NP-F930/NP-F930/B/NP-F950/NP-F330 или от сети 220в

размеры, мм - 133х114х114

вес, г - 560

Адаптер YongNuo FJ-SW1202000E для питания от сети 220 В для данного осветителя приобретается отдельно.