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YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер

YongNuo YN216 3200-5500K осветитель светодиодный для фото- и видеокамер

Yongnuo
Артикул: DAN-3564

Осветитель светодиодный YongNuo YN-216 (3200-5500K) для фото- и видеокамер.

Осветитель на 216 светодиодов мощностью 13 Вт, цветовой температурой 3200-5500 K, для фото и видеокамер. Прибор имеет возможность регулировки цветовой температуры при помощи диммера.

Описание

Создает яркий постоянный свет, дает ровную и сильную заливку. Питание от 6 батареек или аккумуляторов формата АА, также возможна запитка от сети 220v. На горячий башмак фото или видеокамеры осветитель крепится с помощью кронштейна. Также конструктивно предусмотрена ножка-подставка для установки на какую либо поверхность или фотоштатив.

Осветитель комплектуется съемными цветными фильтрами (белый, красный, синий, желтый) для изменения цвета светового потока.

Характеристики:

  • мощность, W - 13
  • световой поток, LM - 2280
  • количество светодиодов - 216
  • цветовая температура, K - 3200-5500
  • эффективная дистанция, м - 5
  • фильтры в комплекте - белый, красный, синий, желтый
  • питание - от 6 батарей типа АА, от аккумуляторов типа Sony NP-F750/NP-F550/NP-F950/B/NP-F530/NP-F970/NP-F970/B/NP-F570/NP-F770/NP-F960/NP-F930/NP-F930/B/NP-F950/NP-F330 или от сети 220в
  • размеры, мм - 133х114х114
  • вес, г - 560

Адаптер YongNuo FJ-SW1202000E для питания от сети 220 В для данного осветителя приобретается отдельно.

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