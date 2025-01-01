Phottix 85350 зонт-рассеиватель студийный белый 84 см 33 дюймов

Арт. OLE-0941

Phottix (86500) – компактный светоотражатель с полупрозрачной основой и отражающими поверхностями: черной, белой, серебряной и золотой. Прекрасно подойдет для выездной и студийной съемки. Быстро складывается и упаковывается в компактный чехол для переноски. Диаметр 56 см.