images
Phottix 85350 зонт-рассеиватель студийный белый 84 см 33 дюймов

Phottix 85350 зонт-рассеиватель студийный белый 84 см 33 дюймов

Phottix
Артикул: FTR-1475

Phottix (85350) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 84 см.

 

Описание

Phottix 85350 зонт-рассеиватель студийный белый 84 см 33 дюймов

Комплектация

Полезные ссылки:

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Арт. NVF-6451
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 2 ч

Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.

Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.

-15 %890 ₽
750 ₽
В корзину
Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов
Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов
Арт. FTR-1473
Phottix 85360 зонт-рассеиватель студийный белый 101 см 40 дюймов
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Phottix (85360) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 101 см.

2 250 ₽
В корзину
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22&quot;
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22&quot;
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22&quot;
Арт. OLE-0941
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22"
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Phottix (86500) – компактный светоотражатель с полупрозрачной основой и отражающими поверхностями: черной, белой, серебряной и золотой. Прекрасно подойдет для выездной и студийной съемки. Быстро складывается и упаковывается в компактный чехол для переноски. Диаметр 56 см.

2 810 ₽
В корзину
-13 %
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Арт. FTR-276
Fotokvant RFLH-01 головка для крепления вспышки
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 2 ч

Fotokvant RFLH-01 – съемная головка, обеспечивающая удобное крепление вспышки на стойку.

Оборудована специальным зажимом для крепления студийного зонта. Устанавливается на адаптер стойки для освещения. Имеет практичную и долговечную конструкцию, отличается надежностью и высоким качеством изготовления. Основной корпус изготовлен из пластика, башмак для крепления вспышки - пластиковый. Вес - 0,2 кг.

-13.33 %450 ₽
390 ₽
В корзину
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Арт. NVF-9777
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LED LFV-Q60W - лампа светодиодная, 105 диодов.

Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт. Имеет встроенный вентилятор охлаждения. 

3 110 ₽
В корзину
Phottix 85386 Premio серебряная подложка для зонта 120 см
Арт. NVF-9948
Phottix 85386 Premio серебряная подложка для зонта 120 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix (85386) Premio - черная подложка для зонта-отражателя диаметром 120 см.

Плотный черный рассеиватель диаметром 120 см. для передней части зонта Premio. Предназначен для улучшенного контроля рассеивания света, идеально подходит для создания портретов. Отражатель имеет отверстие для установки студийного осветителя или вспышки. Оборудованный рассеивателем зонт-отражатель превращается в полноценный софтбокс.

3 090 ₽
В корзину

Видео

7 идей для творческой фотосъемки
7 идей для творческой фотосъемки
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Что такое снут и какой эффект дает коническая насадка при студийной съемке.
Как сделать отличную уличную фотографию
Как сделать отличную уличную фотографию
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера