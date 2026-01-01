Grifon F6-125W лампа энергосберегающая Е27/125 Вт для комплектов и наборов

Фотобокс Fotokvant BOX-80LED c LED освещением, размер - 80x80х80 см.
Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon F6-125W - энергосберегающая лампа для комплектов и наборов. Цоколь - Е27, мощность -125 Вт, цветовая температура 5500 К.
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Фотобокс Fotokvant BOX-80LED c LED освещением, размер - 80x80х80 см.
Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.
Grifon TL-5 - патрон для 5 ламп для установки на стойку с крепежом для софтбоксов. Патрон имеет пять цоколей на E27 под энергосберегающие или галогенные лампы. Патрон оснащен кольцом для крепления квадро-, окто и стрипбоксов любых производителей. На задней панели имеется управление группами источников света, можно задействовать одну, две, три, четыре и все пять ламп одновременно. Комплектуется сетевым шнуром 2,7 м.
Рефлектор Fotokvant RLH-1-18, диаметр 18 см. Рефлектор со стандартным патроном Е27 для студийных ламп. Внутренняя поверхность матовая. На стойку крепится зажимным винтом. Для включения и выключения предусмотрен клавишный выключатель. Питание от сети. Материал изготовления - металл. Диаметр - 18 см.
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.