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-5 %
Grifon F6-125W лампа энергосберегающая Е27/125 Вт для комплектов и наборов

Grifon F6-125W лампа энергосберегающая Е27/125 Вт для комплектов и наборов

Grifon
Артикул: MTG-0177

Grifon F6-125W - энергосберегающая лампа для комплектов и наборов. Цоколь - Е27, мощность -125 Вт, цветовая температура 5500 К.

Описание

Grifon F6-125W лампа энергосберегающая Е27/125 Вт для комплектов и наборов

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