Grifon GS-400 Double Soft комплект студийного света

Моноблок в металлическом корпусе, оснащен встроенной световой ловушкой, синхронизация осуществляется от светового импульса, инфракрасного излучения или с помощью синхрокабеля (в комплекте). Цветовая температура – 5400-5700 К. Стационарное крепление на стойку, имеется крепление для фотозонта. Моноблок имеет охлаждающий вентилятор, вес прибора 2,5 кг.

Характеристики Grifon GS-300 II:

мощность - 300 Дж

охлаждение - активное

цветовая температура - 5600±200 K

управление выходной мощностью - 5.0-8.0 (1/32-1/1)

пилотный свет - 150 Вт

время перезарядки - 0.3-1.2 с

продолжительность вспышки - 1/2000 с

возможность установки зонта - есть

вес - 2 кг

Для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. в комплект включены софтбоксы прямоугольной формы 60х90 см SB-6090BW с байонетом Bowens. Софтбокс устанавливается на вспышку для получения мягкого освещения.