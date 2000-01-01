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Grifon GS-400 Double Soft комплект студийного света
Grifon GS-400 Double Soft комплект студийного света
Grifon GS-400 Double Soft комплект студийного света
Grifon GS-400 Double Soft комплект студийного света

Grifon GS-400 Double Soft комплект студийного света

Grifon
Артикул: NVF-9282

Grifon GS-300 Double Soft - комплект студийного импульсного освещения на базе двух студийных вспышек Grifon GS-300 II общей мощностью 600 Дж.

Вспышки имеют глубину регулировки до 1/16 и оснащены пилотным светом 150 Вт. В комплекте предусмотрен в качестве модификатора света два ультракомпактных софтбокса, что делает его удобным для съемки не только в студии, но и на выезде.

Описание

Моноблок в металлическом корпусе, оснащен встроенной световой ловушкой, синхронизация осуществляется от светового импульса, инфракрасного излучения или с помощью синхрокабеля (в комплекте). Цветовая температура – 5400-5700 К. Стационарное крепление на стойку, имеется крепление для фотозонта. Моноблок имеет охлаждающий вентилятор, вес прибора 2,5 кг.

Характеристики Grifon GS-300 II:

  • мощность - 300 Дж
  • охлаждение - активное
  • цветовая температура - 5600±200 K
  • управление выходной мощностью - 5.0-8.0 (1/32-1/1)
  • пилотный свет - 150 Вт
  • время перезарядки - 0.3-1.2 с
  • продолжительность вспышки - 1/2000 с
  • возможность установки зонта - есть
  • вес - 2 кг

Для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. в комплект включены софтбоксы прямоугольной формы 60х90 см SB-6090BW с байонетом Bowens. Софтбокс устанавливается на вспышку для получения мягкого освещения. 

Комплект оснащен стойками Grifon-2500. Они подходят для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается в рабочее состояние путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4".

Технические характеристики стоек:

  • высота максимальная, см – 242
  • высота минимальная, см – 107
  • высота в сложенном состоянии, см – 90
  • максимальный диаметр трубы, мм – 29
  • вес, г – 1810
  • нагрузка, кг – до 5

Комплектация

  • Импульсный моноблок – 2 шт.
  • Софтбокс прямоугольный 60х90 – 2 шт.
  • Стойка 250 см – 2 шт.

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