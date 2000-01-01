Grifon GS-400 Double Soft комплект студийного света

Моноблок в металлическом корпусе, оснащен встроенной световой ловушкой, синхронизация осуществляется от светового импульса, инфракрасного излучения или с помощью синхрокабеля (в комплекте). Цветовая температура – 5400-5700 К. Стационарное крепление на стойку, имеется крепление для фотозонта. Моноблок имеет охлаждающий вентилятор, вес прибора 2,5 кг.
Характеристики Grifon GS-300 II:
- мощность - 300 Дж
- охлаждение - активное
- цветовая температура - 5600±200 K
- управление выходной мощностью - 5.0-8.0 (1/32-1/1)
- пилотный свет - 150 Вт
- время перезарядки - 0.3-1.2 с
- продолжительность вспышки - 1/2000 с
- возможность установки зонта - есть
- вес - 2 кг
Для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. в комплект включены софтбоксы прямоугольной формы 60х90 см SB-6090BW с байонетом Bowens. Софтбокс устанавливается на вспышку для получения мягкого освещения.
Комплект оснащен стойками Grifon-2500. Они подходят для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается в рабочее состояние путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4".
Технические характеристики стоек:
- высота максимальная, см – 242
- высота минимальная, см – 107
- высота в сложенном состоянии, см – 90
- максимальный диаметр трубы, мм – 29
- вес, г – 1810
- нагрузка, кг – до 5