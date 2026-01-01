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Grifon

Grifon

Grifon

- бренд, под которым выпускается студийное оборудование для фото- и видеосъемки.

Это российско-китайское предприятие, появившееся в 2005 году и «сделавшее ставку» на завоевание доверия крупных магазинов-продавцов фотооборудования. Изначально компания выпускала только тканевые студийные фоны, но сейчас ее линейка продукции чрезвычайно широка.

Производитель, чьи заводские мощности находятся в Шанхае и Шэньчжэне (КНР), предлагает надежные, простые в использовании осветительные приборы и аксессуары с адекватной ценой. Благодаря быстрому внедрению перспективных технологий и доступности продукции компания часто опережает европейских конкурентов.

Используя только товары Grifon, можно полностью оснастить домашнюю или профессиональную студию, фотографа или оператора «на выезде»

Наиболее популярное оборудование и аксессуары бренда:

  • студийные стойки — дешевые, но прочные, отлично подходящие для закрепления легких приборов, накамерных вспышек, не слишком требовательных к амортизации (стоит отметить, что все модели продаются в чехле);
  • вспышки для домашних и профессиональных фотостудий — от базовых моделей с пластиковым корпусом и креплениями до «серьезного» импульсного, галогенного света в металлическом исполнении;
  • студийные фоны — сегодня компания выпускает их в более, чем 50 вариантах расцветки;
  • световые модификаторы — зонты, отражатели, шторки;
  • радиосинхронизаторы для студийных и накамерных вспышек;
  • дополнительные чехлы, зажимы, моноподы и многое другое.

Приобрести продукцию Grifon можно в интернет-магазине Фотогора

Наши продавцы знают ассортимент бренда на экспертном уровне и дают профессиональные консультации по подбору оборудования.

Популярное

Grifon GRIF-86 готовый комплект для внешней вспышки
Арт. NVF-6381
Grifon GRIF-86 готовый комплект для внешней вспышки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon GRIF-86 – комплект для работы с внешней вспышкой.

В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 (2 шт.), зонт черно-серебряный (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 3,7 кг.

4 660 ₽
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Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см
Арт. NVF-2295
Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см
Наличие
более 10 шт

Grifon SFUV-6060 – модификатор света для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия.

Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.

3 560 ₽
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Grifon B-22 ролики для стоек без тормоза
Арт. NVF-2289
Grifon B-22 ролики для стоек без тормоза
Наличие
более 10 шт

Grifon B-22 комплект дополнительных колесиков (роликов) для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием. Без тормоза.

1 680 ₽
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Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Арт. NVF-9238
Grifon TTL X1 C Kit радиосинхронизатор для Canon (комплект)
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon TTL X1 C Kit - радиосинхронизатор для Canon (комплект приемник и передатчик).

Радиосинхронизатор с функцией TTL используется как передатчик и приемник для студийных и накамерных вспышек. Обладает функцией многоканального поджига, стабильным сигналом и чувствительным откликом.

Синхронизатор надежен в работе как с подкючением через горячий башмак камеры, так и с подключением через PC-синхроразъем.

6 310 ₽
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-5 %
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Арт. NVF-1218
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн

Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со студийной вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

-5 %1 860 ₽
1 760 ₽
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-10 %
Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами
Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами
Арт. DAN-4807
Grifon LED 440 II фотобокс 40 см с освещением и четырьмя фонами
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 14 ч

Фотобокс Grifon LED 440 II со светодиодным освещением и четырьмя фонами. фотобокс для предметной съемки 40х40х40 см c LED-освещением. В комплекте 4 фона. Модель имеет два димера для регулировки цветовой температуры и яркости светового потока.

-10.09 %6 240 ₽
5 610 ₽
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-5 %
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Арт. NVF-6388
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 20 ч

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца). Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Вес - 0,4 кг.

-5.19 %1 350 ₽
1 280 ₽
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-5 %
Grifon SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS
Арт. NVF-2335
Grifon SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн

Grifon SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.

-5 %1 240 ₽
1 170 ₽
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-11 %
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Арт. NVF-6389
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 15 ч

Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.

-10.58 %1 040 ₽
930 ₽
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-6 %
Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
Арт. FTR-952
Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 20 ч

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

-5.52 %1 450 ₽
1 370 ₽
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-5 %
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х160 см
Арт. FTR-1381
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 30х160 см
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30160 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30160 30х160 см.

-5 %1 200 ₽
1 140 ₽
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-5 %
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 80х120 см
Арт. FTR-1383
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 80х120 см
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 80120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-80120 80х120 см.

-5 %2 480 ₽
2 350 ₽
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-5 %
Grifon SSA-SB7575 софтбокс 75х75 см
Арт. FTR-945
Grifon SSA-SB7575 софтбокс 75х75 см
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн

Grifon SSA-SB7575 – квадробокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.

-5 %2 070 ₽
1 960 ₽
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-5 %
Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см
Арт. FTR-974
Grifon R5-0912 5 в 1 отражатель просветный/черный/белый/золотой/серебро 92x122 см
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 20 ч

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

-5.26 %2 280 ₽
2 160 ₽
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-6 %
Grifon CLD-35 зажим двойной
Арт. OLE-1284
Grifon CLD-35 зажим двойной
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 19 ч

Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим.

Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.

-6.45 %620 ₽
580 ₽
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-5 %
Grifon RIF-2 комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт
Арт. NVF-6369
Grifon RIF-2 комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 20 ч

Grifon RIF-2 – комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет , поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.

-5.04 %6 940 ₽
6 590 ₽
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Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Арт. NVF-6396
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.

5 680 ₽
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-5 %
Grifon SB-6090 софтбокс 60х90 см
Арт. FTR-1375
Grifon SB-6090 софтбокс 60х90 см
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн

Grifon SB-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,9 кг.

-5 %2 900 ₽
2 750 ₽
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Флаги для предметной съемки

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