Grifon

- бренд, под которым выпускается студийное оборудование для фото- и видеосъемки.

Это российско-китайское предприятие, появившееся в 2005 году и «сделавшее ставку» на завоевание доверия крупных магазинов-продавцов фотооборудования. Изначально компания выпускала только тканевые студийные фоны, но сейчас ее линейка продукции чрезвычайно широка.

Производитель, чьи заводские мощности находятся в Шанхае и Шэньчжэне (КНР), предлагает надежные, простые в использовании осветительные приборы и аксессуары с адекватной ценой. Благодаря быстрому внедрению перспективных технологий и доступности продукции компания часто опережает европейских конкурентов.

Используя только товары Grifon, можно полностью оснастить домашнюю или профессиональную студию, фотографа или оператора «на выезде»

Наиболее популярное оборудование и аксессуары бренда:

студийные стойки — дешевые, но прочные, отлично подходящие для закрепления легких приборов, накамерных вспышек, не слишком требовательных к амортизации (стоит отметить, что все модели продаются в чехле);

вспышки для домашних и профессиональных фотостудий — от базовых моделей с пластиковым корпусом и креплениями до «серьезного» импульсного, галогенного света в металлическом исполнении;

студийные фоны — сегодня компания выпускает их в более, чем 50 вариантах расцветки;

световые модификаторы — зонты, отражатели, шторки;

радиосинхронизаторы для студийных и накамерных вспышек;

дополнительные чехлы, зажимы, моноподы и многое другое.

Приобрести продукцию Grifon можно в интернет-магазине Фотогора

Наши продавцы знают ассортимент бренда на экспертном уровне и дают профессиональные консультации по подбору оборудования.