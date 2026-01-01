Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле

Описание стойки Grifon 2500
Grifon-2500 – это профессиональная студийная стойка, предназначенная для надёжной установки осветительного оборудования, фонов, журавлей и другого студийного инвентаря. Модель обеспечивает максимальную рабочую высоту 245 см и выдерживает нагрузку до 5 кг, что делает её универсальным решением для большинства задач. В комплект входит удобный чехол для хранения и транспортировки, что особенно важно для выездных съёмок и длительного хранения.
Характеристики
- Максимальная высота: 245 см.
- Максимальная нагрузка: 5 кг.
- Тип крепления: 5/8" (16 мм) шпигот с резьбой 1/4".
- Комплектация: стойка, чехол.
- Материал: алюминий.
- Количество секций: 3
- Диаметр ножек: 22 мм
- Вес стойки: 2 кг
Особенности и преимущества
- Высокая нагрузка: выдерживает до 5 кг, что подходит для большинства студийных вспышек, LED-панелей и осветителей.
- Большая рабочая высота: 245 см позволяет использовать стойку для освещения крупных объектов и съёмки в полный рост.
- Надёжность: алюминиевая конструкция обеспечивает лёгкость и прочность.
- Чехол в комплекте: защищает стойку при транспортировке и хранении, продлевает срок службы.
- Стандартное крепление: 5/8" шпигот с резьбой 1/4" совместим с большинством студийного оборудования.
Для каких задач подходит
- Студийная фотосъёмка: установка вспышек, софтбоксов, зонтов и отражателей.
- Видеосъёмка и стриминг: крепление LED-панелей и постоянного света.
- Выездные мероприятия: компактность и чехол делают стойку удобной для транспортировки.
- Предметная съёмка: подходит для установки небольших осветителей над объектом.
Совместимость и рекомендации
- Крепление оборудования: стандартный шпигот 5/8" подходит для держателей с резьбой 1/4" и 3/8".
- Рекомендуемые аксессуары: для устойчивости при работе с тяжёлыми осветителями рекомендуем использовать мешки с песком или грузы.
- Для фонов: для работы с фонами рекомендуем использовать Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
- Журавль: чтобы превратить стойку в журавль достаточно перекладины Phottix 88197 Saldo 160 телескопическая перекладина-журавль или других подобных
- Колеса: при установке тяжелого оборудования в студии, рекомендуется устанавливать на колеса Grifon B-22
Примечание: для работы с особо тяжёлыми осветителями (более 5 кг) рекомендуем рассмотреть модели с большей нагрузкой или C-Stand