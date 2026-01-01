images
images
images
images
images
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле

Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле

Grifon
Артикул: OLE-0169

Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

Описание

Описание стойки Grifon 2500

Grifon-2500 – это профессиональная студийная стойка, предназначенная для надёжной установки осветительного оборудования, фонов, журавлей и другого студийного инвентаря. Модель обеспечивает максимальную рабочую высоту 245 см и выдерживает нагрузку до 5 кг, что делает её универсальным решением для большинства задач. В комплект входит удобный чехол для хранения и транспортировки, что особенно важно для выездных съёмок и длительного хранения.

Характеристики

  • Максимальная высота: 245 см.
  • Максимальная нагрузка: 5 кг.
  • Тип крепления: 5/8" (16 мм) шпигот с резьбой 1/4".
  • Комплектация: стойка, чехол.
  • Материал: алюминий.
  • Количество секций: 3
  • Диаметр ножек: 22 мм
  • Вес стойки: 2 кг

Особенности и преимущества

  • Высокая нагрузка: выдерживает до 5 кг, что подходит для большинства студийных вспышек, LED-панелей и осветителей.
  • Большая рабочая высота: 245 см позволяет использовать стойку для освещения крупных объектов и съёмки в полный рост.
  • Надёжность: алюминиевая конструкция обеспечивает лёгкость и прочность.
  • Чехол в комплекте: защищает стойку при транспортировке и хранении, продлевает срок службы.
  • Стандартное крепление: 5/8" шпигот с резьбой 1/4" совместим с большинством студийного оборудования.

Для каких задач подходит

  • Студийная фотосъёмка: установка вспышек, софтбоксов, зонтов и отражателей.
  • Видеосъёмка и стриминг: крепление LED-панелей и постоянного света.
  • Выездные мероприятия: компактность и чехол делают стойку удобной для транспортировки.
  • Предметная съёмка: подходит для установки небольших осветителей над объектом.

Совместимость и рекомендации

Примечание: для работы с особо тяжёлыми осветителями (более 5 кг) рекомендуем рассмотреть модели с большей нагрузкой или C-Stand

Комплектация

  • Стойка - 1 шт
  • Сумка-чехол - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes TR-1 инфракрасный синхронизатор
Арт. VBR-421
Falcon Eyes TR-1 инфракрасный синхронизатор
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 7 ч

Falcon Eyes TR-1 предназначен для синхронизации фотоаппаратов со студийными фотовспышками. Данную модель можно использовать с большинством современных камер, так как напряжение на синхроконтактах Falcon Eyes TR-1 менее 10 В. Максимальная дистанция срабатывания составляет 10 м.

-10 %1 630 ₽
1 460 ₽
В корзину
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Арт. OLE-1453
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Наличие
более 10 шт

KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.

Цвет – серебристый.

4 060 ₽
В корзину
Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку
Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку
Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку
Арт. MTG-2255
Fotokvant KIT VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку
Наличие
более 10 шт

Fotokvant VT-07 перекладина 0,7 м для крепления фона на стойку. Комплект состоит из центрального крепления Fotokvant (2004-1) и Fotokvant V-07 перекладина-зажим 70 см для крепления фотофона. Комплект устанавливается на стандартную стойку.

1 160 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Арт. NVF-7450
Fotokvant R5-80 светоотражатель 5 в 1 диаметром 80 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 10 ч

Fotokvant R-80 цветов 5 в 1 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Размер – 80 см.

-5 %1 280 ₽
1 210 ₽
В корзину
Kupo KP-KS02 Triple Hooks комплект крепежных крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона
Арт. OLE-0698
Kupo KP-KS02 Triple Hooks комплект крепежных крюков (2 шт.) для системы установки бумажного фона
Наличие
более 10 шт

KupoTriple Hooks – комплект из двух стальных кронштейнов-держателей для установи трех бумажных фонов. Кронштейны крепятся к стене или потолку с помощью входящих в комплект дюбелей и шурупов. Для использования необходимы ручки-держатели (гантели).

5 660 ₽
В корзину

Видео

Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.