Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле

Описание

Описание стойки Grifon 2500

Grifon-2500 – это профессиональная студийная стойка, предназначенная для надёжной установки осветительного оборудования, фонов, журавлей и другого студийного инвентаря. Модель обеспечивает максимальную рабочую высоту 245 см и выдерживает нагрузку до 5 кг, что делает её универсальным решением для большинства задач. В комплект входит удобный чехол для хранения и транспортировки, что особенно важно для выездных съёмок и длительного хранения.

Характеристики

Максимальная высота: 245 см.

245 см. Максимальная нагрузка: 5 кг.

5 кг. Тип крепления: 5/8" (16 мм) шпигот с резьбой 1/4".

5/8" (16 мм) шпигот с резьбой 1/4". Комплектация: стойка, чехол.

стойка, чехол. Материал: алюминий.

алюминий. Количество секций: 3

3 Диаметр ножек: 22 мм

22 мм Вес стойки: 2 кг

Особенности и преимущества

Высокая нагрузка: выдерживает до 5 кг, что подходит для большинства студийных вспышек, LED-панелей и осветителей.

выдерживает до 5 кг, что подходит для большинства студийных вспышек, LED-панелей и осветителей. Большая рабочая высота: 245 см позволяет использовать стойку для освещения крупных объектов и съёмки в полный рост.

245 см позволяет использовать стойку для освещения крупных объектов и съёмки в полный рост. Надёжность: алюминиевая конструкция обеспечивает лёгкость и прочность.

алюминиевая конструкция обеспечивает лёгкость и прочность. Чехол в комплекте: защищает стойку при транспортировке и хранении, продлевает срок службы.

защищает стойку при транспортировке и хранении, продлевает срок службы. Стандартное крепление: 5/8" шпигот с резьбой 1/4" совместим с большинством студийного оборудования.

Для каких задач подходит

Студийная фотосъёмка: установка вспышек, софтбоксов, зонтов и отражателей.

установка вспышек, софтбоксов, зонтов и отражателей. Видеосъёмка и стриминг: крепление LED-панелей и постоянного света.

крепление LED-панелей и постоянного света. Выездные мероприятия: компактность и чехол делают стойку удобной для транспортировки.

компактность и чехол делают стойку удобной для транспортировки. Предметная съёмка: подходит для установки небольших осветителей над объектом.

Совместимость и рекомендации

Примечание: для работы с особо тяжёлыми осветителями (более 5 кг) рекомендуем рассмотреть модели с большей нагрузкой или C-Stand