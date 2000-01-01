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Grifon GEMINI GS-300 II импульсный моноблок
Grifon GEMINI GS-300 II импульсный моноблок
Grifon GEMINI GS-300 II импульсный моноблок

Grifon GEMINI GS-300 II импульсный моноблок

Grifon
Артикул: DAN-5182

Импульсный моноблок Grifon GS-300 II.

Студийный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой от 1 до 1/32. Пилотный свет - лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку. Индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32-1/1)Байонет Bowens.

Описание

Компактный и легкий источник света с креплением Bowens, что позволяет использовать практически любые аксессуары для студийной вспышки. Беспроводной пульт дистанционного управления (приобретается дополнительно) позволяет регулировать уровень мощности, включать или выключать моделирующий свет, а также активировать вспышку. Оснащен светосинхронизатором с функцией пропуска предварительного импульса.

Характеристики:

  • мощность - 300 Дж
  • охлаждение - активное
  • цветовая температура - 5600±200 K
  • управление выходной мощностью - 5.0-8.0 (1/32-1/1)
  • пилотный свет - 150 Вт
  • время перезарядки - 0.3-1.2 с
  • продолжительность вспышки - 1/2000 с
  • возможность установки зонта - есть
  • вес - 2 кг

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