Grifon GEMINI GS-300 II импульсный моноблок

Компактный и легкий источник света с креплением Bowens, что позволяет использовать практически любые аксессуары для студийной вспышки. Беспроводной пульт дистанционного управления (приобретается дополнительно) позволяет регулировать уровень мощности, включать или выключать моделирующий свет, а также активировать вспышку. Оснащен светосинхронизатором с функцией пропуска предварительного импульса.
Характеристики:
- мощность - 300 Дж
- охлаждение - активное
- цветовая температура - 5600±200 K
- управление выходной мощностью - 5.0-8.0 (1/32-1/1)
- пилотный свет - 150 Вт
- время перезарядки - 0.3-1.2 с
- продолжительность вспышки - 1/2000 с
- возможность установки зонта - есть
- вес - 2 кг