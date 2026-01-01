Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м

Фон производится по технологии предполагающей случайные пятна и небольшие изменение в оттенке, поэтому фотографии носят исключительно ознакомительный характер.
Обратите внимание, что из-за индивидуальных настроек монитора может быть получено не совсем корректное представление о расцветке фона. Рекомендуем приобретать данный фон на пункте самовывоза.
Характеристики:
- материал – хлопчатобумажный муслин высокой плотности с нитью 21s
- плотность полотна – 111 г/м2
- габариты – 300х500 cм
- карманы для перекладины - 2 шт.
- вес – 1,4 кг