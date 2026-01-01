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-10 %
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м
Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м

Grifon TI W-033 фон пятнистый коричневый 3х5 м

Grifon
Артикул: FTR-590

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый коричневый. Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м.

Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

Описание

Фон производится по технологии предполагающей случайные пятна и небольшие изменение в оттенке, поэтому фотографии носят исключительно ознакомительный характер.

Обратите внимание, что из-за индивидуальных настроек монитора может быть получено не совсем корректное представление о расцветке фона. Рекомендуем приобретать данный фон на пункте самовывоза.

Характеристики:

  • материал – хлопчатобумажный муслин высокой плотности с нитью 21s
  • плотность полотна – 111 г/м2
  • габариты – 300х500 cм
  • карманы для перекладины - 2 шт.
  • вес – 1,4 кг

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