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Godox MS300-F комплект студийного оборудования
Godox MS300-F комплект студийного оборудования
Godox MS300-F комплект студийного оборудования
Godox MS300-F комплект студийного оборудования
Godox MS300-F комплект студийного оборудования
Godox MS300-F комплект студийного оборудования

Godox MS300-F комплект студийного оборудования

Godox
Артикул: DAN-5374

Комплект студийного оборудования Godox MS300-F.

Легкая переносная фотостудия на базе двух импульсных моноблоков Godox MS300, включающая в себя также две стойки Godox304, два софтбокса SB-BW6090, пульт-радиосинхронизатор 2,4 Ггц XT-16 и сумку для переноски оборудования CB-04.

Описание

Базовый комплект для студийной и выездной съемки.

Студийные вспышки Godox MS300 мощностью 300 Дж. Имеет ведущее число 58, лампу пилотного света 150 Вт с регулируемой мощностью. Цветовая температура - 5600 К. Вспышка также имеет ИК режим ведомой, порт синхрокабеля, порт USB, встроенную систему беспроводного управления. Временем перезарядки от 0,1 с. Байонет - Bowens. Вес - 1,3 кг.

Характеристики вспышки:

  • мощность - 300 Дж
  • ведущее число - 58 (ISO 100)
  • цветовая температура - 5600±200К
  • пилотный свет - 150 Вт
  • длительность импульса - 1/2000-1/800 c
  • предохранитель - F8AL, 250 В
  • время перезарядки - 0,1-1,3 с
  • тип охлаждения - встроенный вентилятор
  • крепление для зонта - есть
  • размер - 12,6х28,3х19 см
  • вес - 1,3 кг

Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога Godox 304 с оптимальным весом и максимальной рабочей высотой 200 см. В сложенном виде ее длина составляет 70 см. Сегменты стойки позволяют регулировать ее высоту. Крепление 5/8", резьба 1/4" и 3/8". Служит для установки фото- и видеокамер. В комплекте поставляется шаровая мини-головка.

Софтбоксы Godox SB-BW6090 прямоугольной формы размером 60х90 см помогает создать мягкое рассеянное освещение без резких теней. Универсальный байонет Bowens позволит установить софтбокс не только на комплектных вспышках МS300, но и на других осветителях постоянного или импульсного света с соответствующим байонетом.

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 служит для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров.

Работа в 6 группах (A, B, C, D, E, F) на 16 каналах позволит управлять комплектными вспышками и другими осветителями, поддерживающими беспроводную систему Godox 2.4G X, как совместно так и по отдельности, без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Используя дополнительно приобретаемый приемник Godox X1R, комплектные вспышки синхронизируются с накамерными вспышками практически любого производителя (Canon, Nikon, Sony и др.).

Передатчик питается от двух батарей типа АА. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Сумка Godox CB-04 - представляет собой сумку из плотной ткани, оснащена регулируемым наплечным ремнем и ручками для удобной транспортировки. Ручки могут быть закреплены между собой при помощи липучки. Отделение сумки закрывается на молнию, сбоку сумки предусмотрен большой карман для вещей первой необходимости. Размер сумки - 72x24x24 см. В нее помещаются две комплектные вспышки MS300, стойки, светомодифицирующие насадки и другие аксессуары. Сумка изготовлены из прочной нейлоновой ткани Oxford.

Комплектация

  • Вспышка студийная Godox MS300 - 2 шт.
  • Стойка Godox 304 с амортизатором - 2 шт.
  • Софтбокс SB-BW 6090 - 2 шт.
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 - 1 шт.
  • Сумка Godox CB-05 для студийного оборудования - 1 ш.

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