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Godox MS300 импульсный моноблок
Godox MS300 импульсный моноблок
Godox MS300 импульсный моноблок
Godox MS300 импульсный моноблок
Godox MS300 импульсный моноблок

Godox MS300 импульсный моноблок

Godox
Артикул: DAN-5371

Импульсный моноблок Godox MS300.

Студийный моноблок мощностью 300 Дж, ведущее число 58, лампа пилотного света 150 Вт с регулируемой мощностью. Цветовая температура - 5600 К. Вспышка имеет ИК-режим ведомой, порт синхрокабеля, порт USB, встроенную систему беспроводного управления. Временем перезарядки от 0,1 с. Байонет - Bowens. Вес - 1,3 кг. 

Описание

Вспышка представляет из себя легкий и компактный моноблок с ведущим числом 58, длительностью импульса 1/2000-1/800 cекунды и встроенной системой беспроводного управления Godox 2,4G X. 

Прибор выдает сбалансированный дневной свет с цветовой температурой 5600±200 К и постоянную мощность с допустимым отклонением не более 2% даже при длительной работе.

Мощность вспышки регулируется в пределах от 1/32 до полной мощности за 50 шагов (6 стопов), а пилотная лампа мощностью 150 Вт моделирующая свет регулируется в пределах от 5 до 100%. Возможны три режима пилотного света: пропорционально мощности вспышки, в процентах или выключен. 

Моноблок оборудован большим контрастный ЖК-дисплеем и крупными прорезиненными кнопками. Текущие параметры вспышки сохраняются через 3 секунды после завершения настройки, и в случае перезагрузки будут восстановлены.

Способы синхронизации пуска вспышки включают в себя: синхрокабель, оптический режим ведомой вспышки (светоловушка) и встроенную систему беспроводного управления Godox 2.4G X. На задней панели корпуса помимо разъема для синхрокабеля mini Jack 3,5 имеется порт USB, для подключения приемника. Функция пропуска предварительного импульса светоловушкой гарантирует синхронизацию с ведущими вспышками, работающими в режиме TTL, и защищает от раннего (ложного) срабатывания.

Встроенная система беспроводного управления Godox 2,4G X позволяет при помощи дополнительно приобретенного беспроводного пульта-радиосинхронизатора X1, а также пультов XT16, XPro и X2 дистанционно управлять мощностью вспышки, режимами пилотного света, настройкой звука готовности вспышки и другими функциями. Система имеет 32 (1-32) радиоканала и 16 (0-9, A-F) групп, такой выбор поможет предотвратить случайные срабатывания от других радиочастотных систем синхронизации. 

Регулируемый угол наклона корпуса вспышки изменяется ступенчато при помощи трещотки и надежно фиксируется винтом с зажимной переставной рукояткой типа храповик. Такая конструкция позволит использовать со вспышкой даже большие светоформирующие насадки. 

Вспышка устанавливается при помощи металлического вкладыша на штативы и стойки со стандартным шпиготом 5/8" и фиксируется винтом.

Внизу корпуса находится разъем питания для подключения комплектного кабеля питания длиной 5 метров. 

Характеристики:

  • мощность - 300 Дж
  • ведущее число - 58 (ISO 100)
  • цветовая температура - 5600±200К
  • пилотный свет - 150 Вт
  • длительность импульса - 1/2000-1/800 c
  • предохранитель - F8AL, 250 В
  • время перезарядки - 0,1-1,3 с
  • тип охлаждения - встроенный вентилятор
  • крепление для зонта - есть
  • размер - 12,6х28,3х19 см
  • вес - 1,3 кг

Комплектация

  • Вспышка студийная Godox MS.
  • Кабель питания.
  • Защитный пластиковый колпак.
  • Пилотная лампа.
  • Руководство по эксплуатации.

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