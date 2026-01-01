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Godox 304 стойка-тренога
Godox 304 стойка-тренога
Godox 304 стойка-тренога

Godox 304 стойка-тренога

Godox
Артикул: MTG-0049

Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога Godox 304 с оптимальным весом и максимальной рабочей высотой 200 см. В сложенном виде ее длина составляет 70 см. Сегменты стойки позволяют регулировать ее высоту. Крепление 5/8", резьба 1/4" и 3/8". Служит для установки фото- и видеокамер. В комплекте поставляется шаровая миниголовка.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см - 200
  • высота в сложенном виде, см - 70
  • количество сегментов, шт. - 3
  • материал - алюминий
  • rрепежный адаптер, дюйм - 5/8
  • резьба, дюйм - 1/4 и 3/8

Комплектация

  • Стойка-тренога Godox 304.
  • Шаровая миниголовка.

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