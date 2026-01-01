Godox 304 стойка-тренога

Характеристики:
- максимальная высота, см - 200
- высота в сложенном виде, см - 70
- количество сегментов, шт. - 3
- материал - алюминий
- rрепежный адаптер, дюйм - 5/8
- резьба, дюйм - 1/4 и 3/8
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога Godox 304 с оптимальным весом и максимальной рабочей высотой 200 см. В сложенном виде ее длина составляет 70 см. Сегменты стойки позволяют регулировать ее высоту. Крепление 5/8", резьба 1/4" и 3/8". Служит для установки фото- и видеокамер. В комплекте поставляется шаровая миниголовка.
Характеристики:
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